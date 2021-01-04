Dünyaca ünlü tiyatro eserleri İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda ses buluyor

Dünyaca ünlü tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği 'İş Sanat Okuma Tiyatrosu' ocak ayında da devam ediyor. Deniz Türkali ve Ushan Çakır, Henrik İbsen'in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı 'Peer Gynt' adlı eserinden bir bölümü 6 Ocak'ta seslendirecek. William Shakespeare'in bir aşk hikayesini konu aldığı 'Antonius ve Kleopatra' ise 13 Ocak'ta Meltem Cumbul ve Can Kulan'ın sesinden dinlenebilecek.

Dünyaca ünlü tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği 'İş Sanat Okuma Tiyatrosu' ocak ayında da devam ediyor. Deniz Türkali ve Ushan Çakır, Henrik İbsen'in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı 'Peer Gynt' adlı eserinden bir bölümü 6 Ocak'ta seslendirecek. William Shakespeare'in bir aşk hikayesini konu aldığı 'Antonius ve Kleopatra' ise 13 Ocak'ta Meltem Cumbul ve Can Kulan'ın sesinden dinlenebilecek. Dünya tiyatrosunun klasik eserlerinden bölümlerin okunduğu İş Sanat Okuma Tiyatrosu saat 20.30'dan itibaren yayında olacak. Serinin diğer bölümleri, kültür merkezinin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi'den oluşan Trio Patara 8 Ocak'ta sahne alacak. Şiir ve hikaye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak'ta Gülten Akın'ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri 21 Ocak'ta yayında olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu 'Bu Muhabbet Bitmez' projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak'ta kültür merkezinin sahnesine taşıyacak. 'Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat' caz konseri 30 Ocak'ta gerçekleşecek. Yazarının Sesinden serisine 4 Ocak'ta Haydar Ergülen 'İdilikler', 11 Ocak'ta İnci Aral 'Yeşil' ve 25 Ocak'ta Ethem Baran 'Döngel Dünya' eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayımlanacak.