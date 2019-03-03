Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz BiP'te

BiP'teki Keşfet bölümünde yer alan ‘Dr Öz ve Ekibi' kanalını takip edenler, Mehmet Öz'ün sağlıklı yaşam, beslenme önerilerinin yanı sıra sağlıkla ilgili tüm merak edilenlere anında ulaşabilecek. Kullanıcılar, sağlıklı yaşama dair tüm sorularını da Mehmet Öz ve ekibine buradan direkt iletebilecek.

Amerika'da yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir üne ulaşan Mehmet Öz, BİP ailesine katıldı. Yapılan açıklamada; Dr. Öz, BiP'teki ‘Dr Öz ve Ekibi' kanalında, sağlıklı yaşamın sırları ve beslenme önerilerini takipçileriyle paylaşacak. 192 ülkede milyonlarca kullanıcıya sahip BiP'in yeni kanalı Türkçe'nin yanı sıra İngilizce versiyona da sahip.

BiP'ten Mehmet Öz'e ulaşma imkânı

Barselona'da gerçekleşen GSMA kapsamında tanıtılan Dr. Öz ve Ekibi ile BiP arasındaki işbirliği, yabancı ziyaretçilerden de büyük ilgi gördü. ABD'de 10 yıldır devam eden ve 100 ülkede yayınlanan TV programı ‘The Dr. Oz Show' ile dünyanın sağlık gündemine yön veren Mehmet Öz, BiP sayesinde tüm dünyadan kullanıcıların sağlıklı yaşamına rehberlik edecek. Keşfet kanalında yer alan ‘Dr Öz ve Ekibi', sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, ruh ve kalp sağlığı, fitness, güzellik gibi sağlıklı yaşama dair her alanda öneri ve bilgileri kullanıcılarla buluşturacak. BiP kullanıcıları, Mehmet Öz'e sağlıklı yaşama dair tüm sorularını da buradan iletebilecek. ‘

Ayrıca mesajlaşma ve iletişim platformunun ‘Keşfet' bölümünde, resmi kurum ve belediye hizmetlerinden nöbetçi eczane bilgilerine, hava durumundan bankacılık işlemlerine, faks göndermeden uçuş check-in işlemlerine kadar günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek 250'den fazla servis yer alıyor. BiP, mesajlaşma ve sesli görüşme özelliklerinin yanı sıra HD kalitesiyle 10 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme imkânı, 65 dilde anında çeviri imkanına da sahip.