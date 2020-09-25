Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read Avcılar'da kulaç attı

Dünyaca ünlü yüzücü 79 yaşındaki Michael Read, Türk yüzücüler ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Avcılar'da 2 kilometrelik parkurda yüzdü.

Michael Read, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin konuğu olarak Avcılar'da.

Dünyaca ünlü yüzücü ve Manş geçişi organizasyonunun başkanı olan 79 yaşındaki Michael Read, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin daveti üzerine İstanbul'a geldi. Manş Denizini 33 kez geçmiş olan yüzücü Avcılar Denizköşkler Plajında, Türk yüzücüler ve Avcıların Profesyonel yüzücülerinden oluşan yüzücüler ile buluştu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türk yüzücüler ve Michael Read ve yüzücüler 2 km'lik parkurda birlikte yüzdü. Hançerli ve 79 yaşındaki yüzücünün performansı büyük beğeni aldı. Parkuru bitiren Michael, suyu çok beğendiğini söyledi ve daha 1 ay boyunca burada kalacağını söyledi.

“Kendisiyle yüzmek benim için bir onurdu”

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: “Bu gün bir misafirimiz var. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Manş geçişi organizasyonunun başkanı Michael Read aramızda. Manş'ı 33 kez geçen bir kişi. Ve bu gün bizimle birlikteydi. Türkiye'de Kıbrıs geçişini yapmak isteyen arkadaşımıza eşlik etmek için bulunuyor. Bu gün Avcılar'da ki 2 kilometrelik parkurda beraber deneyimledik. Kendisiyle yüzmek benim için bir onurdu” şeklinde konuştu.