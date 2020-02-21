"Dünyada 1.5 milyar kişi İngilizce konuşuyor"

5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 verilerine göre Türkiye genelinde 13 ilde toplam 162 özel milletlerarası okul bulunuyor. Bu okullarda toplam 13 bin 603 yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Bu rakamların daha da artması bekleniyor.

Yabancı ebeveynlerin çocukları için okul ararken kendi anadillerinde eğitim alabileceği okulları tercih ettiğini vurgulayan Kanada Koleji Türkiye Direktörü Ayşen Karşit, "Yabancı veliler çocuklarına anadillerinde eğitim aldıramıyorsa, en azından İngilizce eğitim veren ve uluslararası akredite olmuş bir okula göndermeyi istiyorlar. Biz okul olarak Kanada tarafından akredite edildik. Aynı zamanda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız." dedi.

Kanada'nın PISA skorlarında her sene ilk 10 ülke arasında yer aldığını anımsatan Ayşen Karşit, "Bu nedenle eğitimlerimiz Kanada müfredatına göre veriliyor. Kanadalılar birçok ülkeyi inceledikten sonra 8 yılda bu müfredatı oluşturmuşlar. Oluşturulan bu müfredat diğerlerine göre en güncel olanı. Tüm dünyada en çok tercih edilen müfredat Kanada'ya ait." ifadelerini kullandı.

"Birçok dil öğrenme metodu var"

Yabancı dil bilmenin, özellikle de çok akıcı şekilde İngilizce konuşmanın hayatı kolaylaştırdığını ve dünyada yaklaşık 1.5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu kaydeden Ayşen Karşit, dil öğrenim süreçleriyle ilgili "Dil öğreniminde öğrencinin yabancı dile maruz bırakılma saati ölçülüyor. İkinci ölçülen şey de öğrendiği dili kültürel olarak kullanabilmesi gerektiği. Dolayısıyla bulunulan ortamda o yabancı dili konuşanların olması gerekiyor. Fakat çocuğa yabancı dil öğretebilmek için birden fazla metod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ‘English as a second language' (ESL), bir tanesi English as a foreign language (EFL), bir tanesi English as an additional language (EAL) gibi Ancak Kanadalı eğitimciler ülkemize geldiğinde İngilizce dil eğitimini ESL değil ENL yani English as a new language olarak öğretmeye karar verdiler. Okulumuza gelen öğrencilerin kasım ayında tepkilerini İngilizce vermelerini, mart ayında ise çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni dil metadolojimiz olan ENL. Çocuklarımız Türkçe düşünmeden hangi dili öğrendiyse o dile göre tepki verebiliyorlar bu sürecin sonunda. Bunu da yapabilmesinin en büyük sebebi okulda oluşturduğumuz ortam.”

"Yabancı dil eğitiminde metod önemli"

Ayşen Karşit sözlerini şöyle noktaladı: "Buradaki öğretmenlerimizin hepsi sertifikalı ve tecrübesi olan eğitimciler. Burada öğretebilme metadolojisi çok önemli. Bilginin karşıya aktarımı çok önemli. Bunun için sadece kitaplar değil, aktiviteler, kültürel oyunlarla beraber desteklenmesi, bunun da ölçülmesi gerekli. Ölçmeyi bir kere yapmak bizi yanılgıya düşürür. Bu sebeple öğrencilerimizi sürekli bir değerlendirmeye alıyoruz. Öğrencileri sınıf içinde ve dışarıda gözlemleme yaparak sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulması fikir oluşturur. Bunun sonucunda öğrenciye nasıl yardımcı olacağınızı görebilirsiniz."