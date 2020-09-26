Dünyada 6'ıncı vak'a olan karaciğerde dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 25 yaşındaki Fadumo Ali Mohamed karaciğere yerleşen dış gebelik nedeniyle İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Perinatoloji (Riskli Gebelikler) Uzmanı Prof. Dr. İsmail Özdemir ile irtibata geçilip İstanbu'a geldi.

Dünya literatüründe 20 haftalık ve üzeri 6'ıncı vak'a olan Mohamed, ilk önce perinatoloji servisine yatırılıp tüm tetkikleri yapıldı. Fadumo Ali Mohamed daha sonra ameliyata alındı. Ameliyat, Prof Dr İsmail Özdemir, Prof Dr Murat Gönenç, Doç Dr Abdulsamet Bozkurt, Op Dr Fatma Tuğba İlal Mert isimlerinin yer alığı 4 kişilik uzman bir ekip tarafından yapıldı. Ameliyat sonucu karaciğer ile sağ böbrek arasına yerleşen, safra kesesi ve karındaki büyük damarlara kadar uzanan ve buradaki hayati damarlardan ve karaciğerden beslenen 5 aylık bebek karaciğerden alındı. Sağlık durumu iyi olan Fadumo Ali Mohamed pazartesi günü taburcu olacak.

“Dünyada karaciğerde dış gebelik vak'ası 5 tane var 6'ıncısının ameliyatını da biz gerçekleştirdik”

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Özdemir, “Somali'den bir meslektaşımız bizi aradı. Böbrek ve karaciğerin arasına yerleşmiş bir gebelik olduğunu söyledi. Burada ameliyatının zor olacağını ve ölüm riskinin olduğunu da belirtti. Dünyada zaten karaciğerde dış gebelik vak'ası 5 tane var 6'ıncısının ameliyatını da biz bu hastanede gerçekleştirdik. Birinci önceliğimiz çocuğu ve plasentasını (eş) çıkarmaktı. En ideal ameliyat aynı anda çocukla birlikte eşi çıkarmaktı.

Ancak oldukça kanamalı bir organ olan plasenta hayati organlara yuvalandığı için plasentasının çıkarılması ameliyatın en zor kısmı oldu. Eğer plasentayı çıkaramasaydık B planı olarak onu içeride bırakıp çocuğu çıkartacaktık. Plasenta zamanla içeride küçülünce ve bazı ek tedaviler ile 2'inci bir ameliyat ile çıkaracaktık. Plasentanın içeride kalmasının risklerinde vardı elbette, takip sırasında ölümcül kanamalar olabilirdi. O nedenle ilk ameliyatta hem çocuğu hem de plasentayı çıkardığımız için çok mutluyuz” dedi.