Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başladı. Sultanahmet'te bulunan tarihi Ayasofya Müzesi önünden başlayan yarışın ilk etabı Tekirdağ'da tamamlanacak. 6 gün sürecek olan yarışa 17 takım ve 119 sporcu katıldı. Avrasya Tüneli'nden geçilecek olan yarış, dünyada denizin altından geçilen ilk ve tek yarış olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 'si bugün tarihi Ayasofya Müzesi'nin önünden verilen startla başladı. Sultanahmet'te başlayan yarışın ilk etabı Tekirdağ'da tamamlanacak. 17 takım ve 119 sporcunun yer aldığı yarışın startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı birlikte verdi. Starta gelmesi beklenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise yarış için yolların trafiğe kapatılması sebebiyle gecikti. Trafikte kalan Hamza Yerlikaya'yı yarış alanına motosikletli bir polis getirdi. İstanbul'dan başlayarak Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Sakarya'dan geçecek olan bisikletçiler daha sonra tekrar Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamlayacaklar. Bu yarışın en büyük özelliği ise, Avrasya Tüneli'nin kullanılacak olması. Bu güzergahın rotaya eklenmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünyada denizin altından koşulan ilk ve tek yarış olma unvanını da elde edecek. İstanbul'dan başlayan ve Tekirdağ'da tamamlanacak olan ilk etabın ardından ikinci etap Tekirdağ'dan başlayıp Eceabat'ta bitecek. Çanakkale-Edremit ve Balıkesir-Bursa etaplarının ardından yarışçılar 1300 metre yüksekliğe çıkacak. Kartepe'ye tırmanacak olan yarışçılar, son günde ise Sakarya-İstanbul etabında pedal çevirecek.

Ali Yerlikaya: “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yarışın başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Vali Ali Yerlikaya, saat 11.00'de start verdiklerini belirterek, “Tarihi Sultanahmet Meydanı'ndayız. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun birinci ayağı koşulmaya başlandı. 17 takım katılıyor. 119 sporcu pedal çeviriyor. İlk tur Tekirdağ'da bitecek. Marmara'nın etrafında 6 gün boyunca koşulacak ve yine burada tamamlanacak yarış. Uzun yıllardır devam eden bir koşu bu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu uluslararası yarışa hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bisiklet Federasyonumuza, İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Fatih Belediyemize, emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Hava soğuk başladı ama güneş bir anda yüzünü gösterdi. 6 gün boyunca çok büyük ilgi görecek bu yarışın spora kardeşlik, birlik ve beraberlik getireceğine inanıyoruz. Birleştirici ruhun ön planda olacağını hep beraber göreceğiz. Bakan yardımcımız son anda katılabildi. Güvenlik gerekçesiyle kapatılan yolların azizliğine uğradı. Bir motosikletli polis kardeşimiz kendisini gecikmeli de olsa buraya yetiştirdi” açıklamasını yaptı.

Hamza Yerlikaya: “Bu yarış artık kabuğuna sığmıyor”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bu yarışın en büyük özelliğinin kıtalararası olması olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. 17 takım ve 119 sporcunun katıldığını yineleyen Yerlikaya, “Dün de görüşümüzü söyledik, artık Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapılan bu organizasyon kabuğuna sığmamakta. İnanıyorum ki bunu komşu ülkelerimizde başlatarak ülkemizde bitirmek kaydıyla genişletebiliriz. Geçmiş dönemde Konya'da Antalya'da yapılan bu yarış şimdi Çanakkale'de. Bunun ilerleyen dönemde doğuya, güneydoğuya ve komşu ülkelere götürerek sevgiyi, barışı, kardeşliği pekiştireceğimize inanıyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve yarışçılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal: “6 gün sonra tekrar burada karşılayacağız”

Bu yarışla birlikte ülkemizin coğrafi güzelliklerinin tüm dünyaya gösterileceğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Her yıl düzenlenen bir yarış. Yurt dışından gelen takımlarla yarış başlıyor ve dünyada da canlı yayınlanıyor. Bu tabii ki ülkemizin güzelliklerinin dünyaya da gösterilmesi demek. Bu yıl Marmara Bölgesi'nde koşulacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve tekrar Tarihi Yarımada'da buluşma olarak koşulacak. Ülkemizin coğrafi güzelliklerinin eşi benzeri yok. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünyanın en önemli yarışlarından birisi. 6 gün sonra tekrar burada karşılayacağız. Güzel ve iyi bir yarış olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Erol Küçükbakırcı: “Denizin altından geçen ilk ve tek yarış”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise yaptığı konuşmada bu yarışın, dünyada denizin altından geçen ilk ve tek yarış olduğunu vurgulayarak, “Katılım ve destekler son derece güzel. Valimiz, Bakan Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Fatih Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız şekilde tamamlanır” dedi.