Dünyada e-ticaret hacmi 700 milyar doları geçti

Uzmanlar, ticarette yer ve zaman kısıtlarını ortadan kaldırarak tüketicinin ürünlere erişimini kolaylaştıran e-ticaretin ülkemizde de gittikçe yaygınlaştığına dikkat çekti.

Türkiye'deki e-ticaret platformları hakkında bilgi veren İWT Web Tasarım Ajansı Satış Direktörü Levent Tunalı, Türkiye'de de e ticaretin her geçen gün hızla yükseliş gösterdiğini söyledi. Tunalı, "Türkiye'de e-ticaret platformları aracılığıyla ticaret gittikçe gelişiyor. Türkiye e-ticaret hacminde 43 milyar liralık büyüklüğe ulaştı ve bu rakam gittikçe artıyor. Bu noktada hala dünya ortalamasının gerisinde olsak da gelişmeler umut verici. Tabii ki e-ticaret uygulamaları için platform arayanlara bir kaç ipucu ve tavsiye vermekte fayda var. Öncelikle e-ticaret platformu olsa da aslında temel konu yani müşteri memnuniyeti değişmez bir şart. Aslında müşterinizin e-ticaret sitenizi beğenmesi, hızlı gezinebilmesi, kullanırken zaman kaybetmemesi, kolay kargo ve ödeme erişimi sağlaması çok önemli. Unutmayın ki sanal platformlarda müşterinizin sitenizi terk etmesi ve başka bir alternatife kayması çok daha kolay. Bizler e-ticaret platformu oluştururken kullanıcı dostu ve al benisi yüksek e-ticaret siteleri kurmaya dikkat ediyoruz. İkinci konu da e-ticaret platformu tercih ederken nelere dikkat etmelisiniz konusu. Platform tercihi yaparken ücretsiz deneme şansınız olup olmadığını, çeşitli ve büyük e-ticaret siteleri ile entegre edilip edilmediğini, tasarım desteği alıp alamadığınızı, tasarım yönetimi yaparak kolay şekilde ticaretinizin yüzünü sergileyip sergileyemediğinizi, sizi tercih eden müşterilerinize sunacağınız kolay ve gelişmiş ödeme sistemi entegrasyonu olup olmadığını, sınırsız tedarikçi ekleme ve hızlı stok güncellemesi yapabilme durumunuzu, arama motoru optimizasyonunun sağlanıp sağlanmadığını, çoklu dil seçeneğinin olup olmadığını, yedekleme yapılıp yapılamadığını ve bulut sunucu desteği sunulup sunulmadığına çok dikkat etmeniz gerekir. Dünya çapında gittikçe büyüyen e-ticaret hacmini Türkiye'de uluslararası standartları gözeterek büyütebilirsek ülkemizin ekonomisine büyük destek sağlayabilir ve ticarette sınırları, mesafeleri ve fiziki mekanları ortadan kaldırabiliriz” dedi.