“Dünyada Her 9 Kişiden 1'i Gizli Aç"

Sabri Ülker Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı 4. Uluslararası Gizli Açlık Konferansı'nda dünyada yetersiz beslenen insan sayısı dünya nüfusunun %11'ine ulaştığı kaydedilerek gizli açlığın dünyada 2 milyardan fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

Toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilinçlenmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, 4. Uluslararası Gizli Açlık Konferansı'na “Popüler Diyetler ve Gizli Açlık İlişkisi” başlıklı bilimsel oturuma ev sahipliği yaptı. Almanya'nın Stuttgart şehrinde “Gizli açlık ve gıda sistemlerinin dönüşümü: Yetersiz beslenme yüküyle nasıl mücadele edilir?” başlığıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gizli Açlık Kongresi'nde dünyada her 9 kişiden 1'inin mücadele ettiği gizli açlığa ilişkin önemli veriler paylaşıldı.

Katılanların yoğun ilgi gösterdiği konferans Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya ve Beslenme Bölüm Başkanı Prof. Hans Konrad Biesalski Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Genel Direktörü Dr. Laura Fernndez Celemn, Sabri Ülker Vakfı İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selen Tokcan ve Prof. Dr. Ali Atıf Bir'in katılımıyla düzenlendi.

Oturumda gizli açlık ve popüler diyetler arasındaki ilişki incelenirken, toplumda bilimsel verilere dayanan sağlık haberlerine dair farkındalık sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Konferansta günümüzde sıklıkla tartışılan DASH diyeti, Akdeniz diyeti, detoks, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı diyetler, aralıklı açlık, temiz beslenme gibi popüler diyetlerinin sağlık etkilerinin tartışıldığı oturumda popüler diyetlerin gizli açlıkla olan ilişkisine dikkat çekildi.

“Dünyadaki çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısının nedeni gizli açlık”

Toplum sağlığının geleceği için gizli açlıkla mücadelenin kaçınılmaz olduğunun vurgulandığı oturumda, gizli açlıkla ilgili çarpıcı verilere de değinildi.

Dünyada yetersiz beslenen insan sayısı 2017'de yaklaşık 821 milyona yani dünya nüfusunun %11'ine ulaştığı kaydedilen oturumda, gizli açlığın dünyada 2 milyardan fazla kişiyi etkilediği aktarıldı.

2030 yılına kadar günlük alınacak enerjinin giderek artacağı ancak, gizli açlığın daha sık görülebileceği tahmin edildiği aktarılan oturumda A vitamini ve çinko eksikliği nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla 5 yaş altı çocuk hayatını kaybettiği anlatıldı.

Yetersiz beslenmenin dünya çapında 5 yaş ve altındaki 19 milyon çocuğu etkilediği ve her yıl yaklaşık 1,5 milyon kadın ve çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğu vurgulanan oturumda şu değerlendirmelere yer verildi; “Çocuklarda yetersiz beslenmesinin düzeltilmesiyle, her 100 çocuk ölümünden 45'inin önlenebilir. Dünyada her yıl, anne karnında iyot eksikliği nedeniyle, ortalama 20 milyon bebek zihinsel gelişim geriliği riskiyle doğuyor. Günümüzde görülen gizli açlık tablosu devam ederse 15 yıl içinde 450 milyon çocuk bodurluk riskiyle karşı karşıya kalabilir. Gizli açlık sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi ve önlenmesi için küresel GSMH'nın yüzde 2-3'ü yani tüm dünyada yaklaşık 1.4-2.1 trilyon dolar harcanıyor. Çocukluk çağında görülen gizli açlık okulda öğrenmeyi, gelecekte ise iş performansını azaltıyor. Çocukluk çağında yetersiz beslenen yetişkinler, iş yaşamında yeterli ve dengeli beslenenlere oranla yüzde 20 daha az kazanıyor.”