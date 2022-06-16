Dünyada ilk 5'e giren Türk

Radyo frekansı ve güzellik ekipmanları pazarında faaliyet gösteren Beauty Phanes, Dünya üzerinde yapılan araştırma ile sektöründe ilk 5'e girerek büyük bir başarıya imza attı.

Radyo frekansı ve güzellik ekipmanları ile ilgili pazar raporu yayınlandı. Hazırlanan rapora göre Türk iş insanı Ahmet Akın'ın sahibi olduğu Alman firması Beauty Phanes sektöründe ilk 5'e girerek büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın en büyük sektör araştırma ve raporlama şirketleri güzellik ve estetik pazarında 2022 ile 2030 yılları arasında bir rapor oluşturdu. Küresel Radyo Frekansı Güzellik Ekipmanları pazarı tarafından sağlanan analiz, ülke GSYİH, ürün gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak nicel ve nitel verilerden oluşturuldu. Değerlendirmeler, tahribatsız malzeme, ürün fiyatlandırması, ana pazarın ve alt pazarların hareketi, son uygulama endüstrileri ve diğerleri, piyasaların farklı yönlerini anlamak için rapor, çeşitli pazar bölümlerine ayrılarak tanımlandı.

İlk 5'de yer alan firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Akın, “Güzellik sektöründe dünyaya yön veren üretici ve lider markalar üzerinden yapılan bu araştırma ve raporlamaya şirketimiz de eklendi. Dünyada güzellik sektörüne yön veren üretici markamızla tekrar gurur duydum. Phanes Beauty ile her zaman bir adım önde olmak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.