''Dünya'da Omicron varyantında 5 kişiden biri çocuk vaka''

Dünya'da Omicron varyantının çocuklarda görünme sıklığına değinen Prof. Dr. Gökhan Aydemir, ''Omicron varyantında 5 kişiden biri çocuk vaka. Bu veriler ışığında Omicron'un çocuklar için daha şiddetli olduğuna dair göstergeler vardır. Çocukların en az bir doz aşı olması gerektiği ve bu sayede önümüzdeki günlerde özellikle çocukların eğitim hayatı ve sosyal yaşamının daha az etkilenmesini sağlayabiliriz'' dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, Omicron varyantının çocuklar için daha şiddetli olduğuna dair göstergelerin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökhan Aydemir, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aydemir, ''Çocukların en az bir doz aşı olması gerektiğini ve bu sayede önümüzdeki günlerde özellikle çocukların eğitim hayatı ve sosyal yaşamının daha az etkilenmesini sağlanabilir” dedi.

Omicron varyantı ve çocuklar üzerindeki etkisini hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aydemir, ''Koronavirüsle mücadele sürecini uzatan ve zorlaştıran en önemli faktörlerden biri de virüsün yeniden ve çeşitli varyantlarda ortaya çıkması durumudur. Koronavirüs pandemisi son olarak Omicron varyantıyla dünyanın gündemindeki yerinde tekrar günlük yaşamı ve özellikle çocukları etkiler duruma gelmiştir. Bu varyantta hastalananların çoğu küçük yaş ve genç erişkinlerdir'' şeklinde konuştu.

Omicron varyantında belirtiler

Omicron varyantında belirtilerin ne olduğu açıklayan Prof. Dr. Aydemir, ''Başlangıçta boğazda kaşıntı ve ağrı hissi beraberinde kuru öksürük eşlik eden yorgunluk, kas ağrısı gibi bulgular olabiliyor. Deri döküntüsü ve diğer varyantlara göre daha az miktarda tat ve koku kaybı gözlenebiliyor. Bu varyantta Delta ya göre kıyaslandığında Güney Afrika‘da özellikle çocuklarda hastaneye yatış oranı yüzde 20 oranında artmıştır. İngiltere‘de yayınlanan bir raporda, 2 yaşından küçük çocuklar tüm başvuruların yüzde 8,8'ini oluştururken, 18 yaş ve altındaki çocuklar bu dönemdeki tüm başvuruların yüzde 21,2'sini oluşturduğu tespit edilmiştir. Aslında 5 kişiden biri çocuk vaka. Bu veriler ışığında Omicron'un çocuklar için daha şiddetli olduğuna dair göstergeler vardır. Çocukların en az bir doz aşı olması gerektiği ve bu sayede önümüzdeki günlerde özellikle çocukların eğitim hayatı ve sosyal yaşamının daha az etkilenmesini sağlayabiliriz'' diye konuştu.

Çocuklarla Omicron ve diğer Covid-19 türleri hakkında nasıl konuşulmalı?

Prof. Dr. Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı: ''Çocukların neler olup bittiğini bilmeye hakları vardır, ancak bu onlara yaşlarına uygun bir şekilde açıklanmalıdır. Çocuğunuzu duyduklarını paylaşmaya ve yanıtlarını dinlemeye davet edin. Sahip oldukları korkuları ciddiye almak önemlidir. Sabırlı olun, pandemi ve yanlış bilgilendirme herkes için çok fazla endişe ve belirsizliğe neden olur. Cevabı bilmiyorsanız tahminde bulunmayın. Cevapları güvenilir kaynaklarda öğrenmeye çalışın. Çocukların duygusal davranışlarını yetişkinlerden aldıklarını unutmayalım; onların rahatsız olabileceğini bilerek küçük çocuğunuz için endişeleniyor olsanız bile, korkularınızı çocuğunuzla fazla paylaşmamaya çalışın.''