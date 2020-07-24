Dünyada otel yatırımları hızlandı

Rusya, Ukrayna ve Afrika'dan ve EMEA Bölgesi içerisinde kalan coğrafyaya 15 yeni otel yatırımı dikkat çekti. 2020 ikinci çeyreğinde atılan imzalarla toplam bu bölgede pandemiye rağmen 15 yeni otel için imzalar atıldı. Radisson Hotel Group tarafından yapılan yatırımla pandemiye rağmen otel yatırımlarının büyüdüğü gözlendi.

EMEA Bölgesi olarak adlandırılan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde toplam 15 otel yatırımı için imza atıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada; Radisson Hotel Group, 5 yıl içerisinde tamamını gerçekleştireceği otel yatırımlarının 6 tanesini Afrika'ya 7 tanesini Ukrayna'ya ve 2 tanesini de Rusya'da gerçekleştirecek.

Tüm dünyada yatırımları bıçak gibi kesen Kovid-19 salgınına rağmen otel yatırımlarına hız veren yatırımcılar, pandeminin yatırım alanında yavaş yavaş yenildiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.