Dünyadaki teknolojik gelişmelere Türk katkısı gün geçtikçe büyüyor

Dünyadaki bu teknolojik gelişmelerde Türk şirketleri de her geçen gün söz sahibi olduklarını daha fazla hissettirmeye başladı. Dünyada 47 ülkeye hizmet veren Türk Ozalit firması Pleksi, metal ürünlerinin kesimi ve ürün haline getirilmesinin yanısıra tekstil baskı ve tabela imalatı konusunda dünya da söz sahibi olmayı başardı.

Pandemiye rağmen çok hızlı büyüyen dünya ozalit sektöründe Türkler de artık ciddi olarak söz sahibi olmaya başladı. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve son teknolojik donanımla dünyada 47 ülkeye hizmet veren Tekin Ozalit Genel Müdürü Berk Gültekin, “47 ülkeye baskılı ve baskısız etiketler olmak üzere barkod ve ürün etiketleri üretimini kategorisinde hizmet veriyoruz. İç piyasada da lazer etiket konusunda markamız güçlü bir şekilde tescillendi” dedi.

Kurumsal şirketlerin ve firmaların tam kapsamlı çözüm ortağı haline geldiklerini belirten Gültekin, “Bir markanın ağır reklam ihtiyacından (tabela, bina ve araç giydirme vb.) en küçük baskı ve reklam işlerine (kartvizit, katalog, folyo baskı vb) kadar Türkiye'nin en hızlı, en acil ve en yüksek baskı kalitesine sahip, firmaların adeta hızır çözüm ortağıyız” diye konuştu.

Pandemi döneminde öne çıkan online satış trendinin kendileri için geçerli olmadığını savunan Gültekin, “Elbette internet satışlarında her geçen gün yazılımcılarımızla birlikte yenilenerek artılarımız oluyor ancak hiçbir zaman yüz yüze satış mantığını geçeceğine inanmıyoruz. Bunun sebebi ise işimizin özel ebatlarda, farklı materyallerle kişiye ve firmalara özel olarak yapılmasından kaynaklanıyor. Yani müşterilerimiz her zaman yaptıracakları işin kalitesinden görerek emin olmak ve akabinde yaptırmak istiyor” açıklamasında bulundu.

Satış sonrası müşteri memnuniyetine de büyük önem verdiklerini söyleyen Gültekin, ekiplerini her zaman güçlü tutarak, müşteri hizmetlerinin olası sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ve görüntülü görüşmeler dahil her iletişim imkanını kullanarak en hızlı baskı ve reklam hizmetini sunduklarını vurguladı.