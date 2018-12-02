Dünyanın dört bir yanından binlerce güvercin birincilik için yarıştı

Maltepe'de düzenlenen 2. İstanbul Güvercin Festivali'nde dünyanın dört bir yanından güvercinler birincilik için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen İstanbul Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival için dünyanın dört bir yanından binlerce güvercin İstanbul'a getirildi. Maltepe Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen festivalde hakemler kuşları inceleyerek puanlama yaptı. İlginin yoğun olduğu festivalde vatandaşlar daha önce görmedikleri güvercin türlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Festivale katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gerçekten çok farklı bir organizasyon. Kuş sevgisi çok önemli. Burada Şırnak'tan, Hakkari'den, Mardin'den, Urfa'dan, Kocaeli'den, İznik'ten, Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da misafirlerimiz var. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnsan sevgisi kadar hayvan sevgisi göstermek lazım, onları da sevmek lazım” dedi.

Güvercinlerin farklı birçok özelliği olduğunu belirten hakem Serkan Reisoğlu ise, “Önümüzde bulunan güvercin balon güvercinidir, İngiliz'dir. Özelliği boynundaki hava kesesini şişirmesidir. Ülkemizde en değer gören balon güvercin cinslerinden en değerlilerindendir. Ortalama fiyatı 5 bin, 10 bin TL" şeklinde konuştu.

Kostüm öntepe, kostüm çifttepe, Musul, arkatepe, süs güvercini kategorilerinde yarışan güvercinlerden dereceye girenlerin sahiplerine madalya ve kupa verilecek.