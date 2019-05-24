Dünyanın en büyük adliyesinde ele geçirilen suç eşyaları sergilendi

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst aramasında ve araba bagajlarında ele geçirilen suç eşyaları sergilendi. 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar ile elektroşok cihazları dikkat çekti.

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlikler tarafından üst ve arabalarda yapılan aramalarda ele geçirilen kesici ve delici aletler sergilendi. Sergi, adliyenin E Blok zemin katında bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda düzenlendi.

8 bin 500 suç eşyası yakalandı

2019 yılı içerisinde yaklaşık 5 aylık sürede 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, çok sayıda kesici ve delici aletler yer alıyor. Çok sayıda sopa ve bıçak, beyzbol sopası, muştalar, balta, keser, satır, maket bıçağı, makas, biber gazı, sahte polis, özel harekat ve jandarma rozetleri bulunuyor.

Motorlu testere de sergilenenler arasında

Sergilenenler arasında bulunan motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar, elektroşok cihazları da dikkat çekiyor. Sopaların üzerinde yazan, ‘eğitim şart' ve ‘haydar dömen' yazıları ise görenleri şaşırtıyor.

Sergide, asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla eğitim almış ‘Efe' isimli köpek de yer aldı.

“340 özel güvenlik personeli görev yapıyor”

Sergide açıklama yapan Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “Dünyanın en büyük adliyesini korumakla görevli 340 özel güvenlik personeli görev yapmaktadır. Yine tüm güvenlik personelimiz düzenli olarak 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında gerekli eğitimlerini aksatmadan almaktadır. Adliyemizde işletmesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü bulunmakta olup tarafından yapılan 3'ü kapalı olmak üzere toplam 4 adet otopark otoparklara giriş yapan araçlar plaka tanıma ve araç alt görüntüleme gibi teknolojik cihazlar vasıtasıyla denetlenmekte, güvenlik personelince de bagaj kontrolü yapılmaktadır. Bu yapılan kontrol ve denetimler neticesinde salonumuzda sergilenen materyallerden bir kısmı ele geçirilerek güvenlik personelimizce muhafaza altına alınmaktadır” dedi.

“Kesici delici aletler personelimizce alınarak muhafaza ediliyor”

Seçgin konuşmasının devamında, “Giriş kapılarımızda mevcut duyarlı kapılar ve X RAY cihazları ile yapılan kontroller neticesinde tespit edilen kesici delici aletler ve materyaller güvenlik personelimizce alınarak muhafaza edilmektedir. Tespit edilen 6136 Sayılı Kanun Kapsamında bulunan ve silahtan sayılan materyallerin yakalanması durumunda adli soruşturma başlatmaktadır. Suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar güvenlik amacıyla emanet dolaplarımızda muhafaza altına alınmakta çıkışta ise talep durumunda adliyemizin dışında ilgilisine teslim edilmektedir” diye konuştu.

“Bu tedbirler, hak arama hürriyetinin güvenli bir ortamda kullanılmasına yönelik”

Sergilenenlerin 2019 yılında aramalarda ele geçirilen ancak teslim alınmayan malzemeler olduğunu belirten Uğur Seçgin, “Güvenlik ile ilgili alınan tedbir ve uygulamalar zaman zaman vatandaşların serzenişlerine neden olmakta güvenlik personeli ile istenmeyen tartışmalar yaşanabilmektedir. Güvenlik ile ilgili olarak alınan tedbir ve uygulamaların amacı yukarıda da ifade ettiğim gibi hak arama hürriyetinin güvenli bir ortamda kullanılmasına yönelik uygulamalardır” ifadelerini kullandı.

“Adliyemizde görev yapan personelimizin özellikle adliye dışındaki ifa ettikleri görev sırasında maruz kaldıkları şiddet olayları yaşanmaktadır. Bu olaylar ile ilgili olarak kamu görevi ifa eden avukat ve adliye personeline yönelik eylemde bulunan kişiler ile ilgili gerekli adli işlemler titizlikle yerine getirilmektedir” diyen Seçgin, “Tüm bu yapılan çalışmalar organizasyon içerisinde yürütülmekte olup bu konuda sürekli desteğini esirgemeyen Cumhuriyet Başsavcımız İsmail Uçar'a güvenlik sorumlusu Cumhuriyet Savcımız Hüseyin Muşul'a, güvenlik ile ilgili idari işler müdürümüz ve tüm güvenlik personelimize huzurunuzda teşekkür ederim” şeklinde konuştu.