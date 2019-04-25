Dünyanın en büyük adliyesinin adli emanet deposu kapılarını ilk kez açtı

Balyoz davasından, Poyrazköy davasına kadar binlerce dava ve soruşturmada kullanılan delillerin muhafaza edildiği Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan adli emanet deposu ilk kez görüntülendi. Depoda, Türkiye'de ilk olan barkod ve yüz tanıma sistemi uygulanıyor. Bu sisteme göre, yüz tanıma sistemine kayıtlı olan kişiler, barkod numarası bulunan eşyaları dedektör yardımıyla zaman kaybı olmadan kolayca bulabiliyor.

Balyoz davası, Poyrazköy davası, askeri casusluk davası gibi binlerce dava ve soruşturma kapsamında delil niteliği taşıyan eşyaların muhafaza edildiği Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı adli emanet deposu ilk kez kapılarını açtı.

Pendik Adliyesi, Kadıköy Adliyesi, Üsküdar Adliyesi'nin birleştirilmesiyle 2013 yılında faaliyete geçen ve dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan adli emanet deposunda Türkiye'nin gündemine oturan binlerce soruşturma ve davalarda kullanılan delil niteliğindeki binlerce eşya korunuyor.

Yüz tanıma sistemi uygulanıyor

Adliyenin A Blok -2'inci katında bulunan adli emanet bürosunda 1 Başsavcı vekili, 2 savcı ve 1'i yazı işleri müdürü olmak üzere 24 kalem personeli görev yapıyor. Emanetlerin saklandığı birime 2 ayrı çelik kapıdan girilebilirken, içeriye sadece yüz tanıma sistemine kayıtlı olan 3 kişi girebiliyor.

130 bin eşya barkod sistemiyle muhafaza ediliyor

Depoda, 130 bin kayıt bulunurken, eşyaların bulunması ve korunması konusunda 4 yıldır barkod sistemi uygulanıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu sistemle her eşyanın bir barkod numarası bulunuyor ve dedektörle barkod numarasını girince söz konusu eşya öterek sinyal veriyor ve bu şekilde delil niteliği taşıyan eşya zaman kaybetmeden bulunabiliyor. Barkod sistemiyle eşyanın içeriden izinsiz çıkarılması da mümkün olmuyor.

Türkiye'nin gündemine oturan Balyoz davası, Poyrazköy davası, Çiftlikbank soruşturması gibi çok sayıda dava ve soruşturmalar kapsamında delil niteliği taşıyan eşyalar bu depoda saklanıyor. Çok sayıda mühimmat ve Poyrazköy davası kapsamında toprağa gömülmüş halde bulunan 1 adet lav silahı da depoda bulunuyor.

Yine gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yer aldığı depoda, şarj aleti görünümündeki kumar malzemeleri de dikkat çekiyor. Adli emanet deposunda, çok sayıda silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, devlet sırrı niteliğindeki belgeler ve kıymetli eşyalar ise 2 ayrı yüksek güvenlikli kasada korunuyor.

1980 darbesinde meydana gelen faili meçhul cinayetlere ilişkin delillerin yer aldığı depoda, Fetullah Terör Örgütü'ne(FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyaller bulunduğu depoda, 18 ayrı birim yer alıyor.

Depoda, bütün alanlar 24 saat boyunca kameralarla izlenirken, eşyanın izinsiz bir şekilde dışarı çıkarılması halinde ise emanet büro kalemi ve savcının bilgisayar ekranına sinyal gidiyor.

Paralar bankada muhafaza ediliyor

Ele geçirilen 76 milyon 337 bin Türk Lirası, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar bankada muhafaza altında tutuluyor. Depoda, kayıt altına alınan ve muhafaza edilen eşyalar kovuşturma aşamasının tamamlanmasıyla birlikte hakimin kararıyla imha ediliyor.

“Suç eşyaları 18 depoda muhafaza ediliyor”

Adli emanet depoları hakkında bilgi veren adli emanetten sorumlu savcı Semih Akça, “Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç eşyaları mevcut 18 depomuzda muhafaza edilmekte. Bu suç eşyaları depolara girişte, Türkiye'de tek bizim adliyemizde olan bir sistem var. Yüz tanıma sistemi ve kilit sistemi. Yüz tanıma sisteminde ve kilit sisteminde yetkili arkadaşlar farklı. Bu ikisi bir araya gelir, kapılar o şekilde açılmaktadır. Ayrıca suç eşyalarında barkod sistemimiz mevcut. Tüm suç eşyaları barkod sistemiyle barkodlanmakta ve bilgisayar kaydı oluşturulmaktadır” dedi.

“Amacımız yargının hızlı çalışması”

Barkod sistemi sayesinde suç eşyasının hangi depoda ve nerede olduğunun bulunduğunu belirten Akça, “El terminali dediğimiz küçük dedektör şeklinde aletlerimizle de bu suç eşyalarımız sinyal verdiğinden eşyayı bulmakta bize yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu mevcut barkod sistemi sayesinde depolardan dışarı çıkan suç eşyaları anında kayda alınmaktadır. Yetkili ve yetkisiz giriş çıkış anında kayıtlı olarak gözükmektedir. Ayrıca depolarımızın koridorlarında kamera sistemi mevcuttur. Görevli cumhuriyet savcımız ve yazı işleri müdürümüz de monitörden depoyu izlemektedir. Barkod sistemi ve yüz tanıma sistemini hizmete sokan Anadolu Adliyesi'dir. Amacımız yargının daha hızlı çalışmasına yönelik oluşumdur” diye konuştu.