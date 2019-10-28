Dünyanın en büyük cam mozaik Türk Bayrağı ziyarete açılıyor

Beykoz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçe sakinleriyle birlikte yapımı tamamlanan 240 bin parçalı “Dünyanın En Büyük Parça Cam Mozaiğinden Oluşan Türk Bayrağı” ziyarete açılıyor.

Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 96. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında yapımına 22 Ekim Salı günü başlanan “Dünyanın En Büyük Parça Cam Mozaiğinden Oluşan Türk Bayrağı'' ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle 1 haftadan az bir sürede tamamlandı.

Barış Pınarı şehitleri anısına açılıyor

Vatandaşları bayrak sevgisi etrafında buluşturan mozaik bayrak 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde Barış Pınarı Harekâtı şehit ve gazileri anısına 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ziyarete açılıyor. Beykoz Belediyesi önündeki meydanda kurulan çadırda, 240 bin adet cam mozik parçasıyla, 6 4 m ölçülerinde hazırlanan Türk Bayrağı'nın yapımına toplumun tüm kesimlerinden destek ve katkı geldi. Meydandan geçen ilçe sakinleri, çocuklar, gençler ve öğrenciler bir hafta boyunca cam sanatçıları eşliğinde parçaları birleştirerek bayrağı oluşturmanın gururunu ve onurunu yaşadı. Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da öncüsü oldukları çalışma kapsamında vatandaşlarla birlikte bayrağa mozaik parçası koydu. Dünyanın En Büyük Mozaik Türk Bayrağı ilçeye gelen turist ve ziyaretçiler için meydanda kalıcı olarak sergilenecek.

Başkan Murat Aydın: “Beykoz bayrak sevgisiyle kenetlendi”

Bayrak projesiyle ilgili bilgi veren Beykoz Belediye Başkan Murat Aydın: “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünde, kaynağını aziz milletimizin bağımsızlık sevdasından alan bayrak sevgisini ilçemize özgü cam sanatıyla taçlandırdık. Barış Pınarı Harekâtı'nın yankılarının tüm dünyada sürdüğü bu günlerde 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerimiz, yapımına katkı verdikleri eserle bir kez daha bayrak ve vatan sevgisiyle kenetlendi. Bayrağımız meydanımızda sergilendikçe milletimize kıvanç ve gurur kaynağı olacak. Bu vesileyle tüm milletimizin ve hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.