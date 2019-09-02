Dünyanın en büyük gıda fuarında Türk ürünleri rüzgarı

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından Wofex Gıda Fuarı 2019'da Türk ürünleri rüzgârı esti.

Türkiye'de bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen Duru Bulgur, birbirinden lezzetli ürün çeşitleriyle, Filipinler'de düzenlenen 19. Wofex Gıda Fuarı 2019'da büyük ilgi gördü.

Filipinler'in Manila kentinde 7-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Wofex Gıda Fuarı'na dünyanın farklı ülkelerinden 445 şirket katıldı. Fuarı hazır yemek servisleri, aşçılar, aşçılık okulları, distiributörler, girişimciler, ihracatçılar, gıda üreticileri, gıda işleyicileri, toptancılar, parakendeciler, ithalatçılar, satın almacılar ve horeca sektöründen çok sayıda kişi ziyaret etti.

Hayatında ilk kez bulguru tadan ziyaretçiler, bulgurun pişirimi, farklı tarifleri ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldılar.