Dünya'nın en büyük havalimanı müzesi İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi

Dünyanın en büyük havalimanı müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki 29 müzeden getirilen toplam 316 tarihi eserlerle, dünya vatandaşlarına Türkiye'nin tarihi birikiminin tanıtımı amaçlanıyor.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı, bu kez bin metrakarelik alana kurulan dünyanın en büyük havalimanı müzesine ev sahipliği yapmaya başladı. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali arındırılmış yolcu bölümünde hazırlıkları tamamlanan İstanbul Havalimanı Müzesi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve çok sayıda davetli katıldı.

“Tanıtım stratejilerinde çeşitliliğe giderken yeni stratejileri devreye aldık”

İstanbul Havalimanı Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile turizm stratejik sektör olarak kabul edildi. Turizm gelirlerini artırmak için yeni stratejileri devreye aldık. Bunların içinde en önemlisi tanıtım stratejilerinde yaptığımız değişikliklerdi. İlk etapta geçen yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı hayata geçirdik. Turizm sektörünün de yönetiminde yer aldığı bir sistemi dünyada 100 yıldır kullanılan bir sistemi Türk turizm sektörü hayatına kazandırdık. Tanıtım stratejilerinde çeşitliliğe giderken yeni stratejileri devreye aldık. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Havalimanı Müzesi. Dünyada HUB noktası olarak bilinen sayılı büyük havalimanlarında mevcut olan bugünden itibaren de İstanbul gibi dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan ve en büyük hub noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda hayata geçireceğimiz müzesi Türk turizmine kazandırmış oluyoruz” diye konuştu.

“Amaç, transit yolcuları da turizme kazandırmak”

Türkiye'ye giriş yapmadan geçen transit yolcuların da turizme kazandırılmasının amaçlandığına dikkat çeken Bakan ersoy, “Bu müzenin en büyük özelliği havalimanı ile birlikte bir cazibe noktası olması. Sadece İstanbul için değil Tüm Türkiye'yi Anadolu'yu kapsayan özelliğinin olması. Göbeklitepe'den başlayarak Çatalhöyük, Hitit, Urartu, Lidya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet ödenimlerini kapsayan Anadolu'daka tüm medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müze hayata geçiriyoruz. Amacımız Türkiye'ye gelene yabancı misafirin üçte biri İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor Türkiye'ye . Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını oluşturmak aratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz. Amacımız bu her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir daha ki seneki seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak. Bir 15 milyonda İstanbul'dan giriş yapıp sonra ülkesine dönen misafir var. Onlara da Anadolu'nun genelindeki kültürel zenginliklerimiz tarihi zenginliklerimizi tanıtıp bir daha ki sene farklı bir programla Türkiye'ye gelmesi için yeni bir amaç yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Müzedeki eserlerin her yıl değiştirileceğini da kaydeden Bakan Ersoy, “Bin metre kareden fazla alanda dünyanın en büyük havalimanı müzesi. En on teknolojilerin kullandığın bir müze. İstanbul gibi destinasyonların ‘devamlı misafir' dediğimiz her yıl gelen bazen yılda iki kere gelen bir kitlesi var. Onları da unutmadık. Her yıl içerideki konsepti değiştirip yeni zenginliklerimizi tanıtım ortamı yaratarak onların defalarda Türkiye'ye gelmesi sağlayacak bir konsepti hayat bugün itibari ile geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“29 şehirden getirilen 316 eser sergilenecek”

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğuna dikkat çeken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Aziz İstanbul'umuza Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünya çapında eseler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Bu eserlerden 2019 Nisan ayında hizmete giren İstanbul Havalimanımız dünyaya açılan en büyük kapımız oldu. Geçtiğimiz sene hizmete giren İstanbul Havalimanı dünyaya açılan en büyük kapımız oldu. Geçen yıl ülkemiz ve İstanbul'umuz turizm alanında destan yazdı. Türkiye'yi ziyaret eden 51 milyon 700 bin turistin 15 milyonu İstanbul'umuzu tercih etti. Havalimanımız açıldığı günden salgının başladığı Mart ayına kadar 64 milyondan fazla misafir ağırladı, 400 binden fazla uçuşa ev sahipliği yaptı. Salgın sonrası 15 Temmuz 2020'ye kadar 40 bin uçuşla 4 milyona yakın yolcuyu ağırladı. Dünyanın en büyük havalimanı müzasini açıyoruz. Bu müzede sergileyeceğimiz eserlerle yolcularda bir iz bırakmak, tatil rotalarını değiştirmek istiyoruz. Bin metrekarelik alanda her yıl faklı bir yüzle tanıtım yapacak. Müzemizin bu yıl ki teması ‘Türkiye'nin hazineleri, tahtın yüzleri' oldu. 29 müzeden 316 eser bulunacak bu sergimizde Anadolu'nun ve İstanbul'un binlerce yıllık birikimini, kralların imparatorların kişisel eşyalarını, portrelerini; bir zamanlar dünyanın yönetildiği ecdat tahtını en modern teknolojik imkanlarla sergileyeceğiz” diye konuştu.

“İstanbul Havalimanı'nın her anlamda buluşma merkezi olmasını istiyoruz”

İstanbul Havalimanı Müzesi'nin hizmete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da, “Havalimanları insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan ilk duraklar olarak hayatımızda önemli bir yere sahip. Bu yaklaşımla, havalimanında geçirilen zamanı eşsiz bir yolculuk deneyimine dönüştürme hedefiyle İstanbul Havalimanı'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yolcularımızın seyahat stresinden uzaklaşıp sanata, kültüre odaklanarak güzel ve akılda kalıcı bir yolculuk deneyimi yaşamasıdır. “Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” sergisi kapsamında tarih öncesi Göbeklitepe ve Çatalhöyük dönemlerinden kalma eserler ile tarih çağlarındaki Anadolu uygarlıklarına, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergileniyor. Tarihe iz bırakmış 15 döneme ve dönemini temsil eden lider ve hükümdarlara yer verilen bir animasyon çalışması da müzemizde yer alıyor. Bu müze ile tek tek görülmesi mümkün olmayan bazı orijinal eserler, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Türkiye'ye giriş yapan her yolcu, tek bir müzede tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacaktır. Küresel aktarma ve dünyanın buluşma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat alanları gibi her anlamda da buluşma merkezi olmasını amaçlıyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz önemin göstergesi olarak, İstanbul Havalimanı Müzesi'nin ülke tanıtımımıza da katkı sağlamasını planlıyoruz. Özellikle havalimanımızdan transit uçuş yapan yabancı yolculara ülkemizin kültürel değerleri ile dokunabilir, bir sonraki uçuşlarında ülkemize gelmelerini sağlayabilirsek ülke turizmimize de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Her zaman altını çizdiğim gibi; yaptığımız işin başı da sonu da insan. İstanbul Havalimanı'nda insana dokunan, Türkiye'ye değer kazandıracak her projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesim merasiminin akabinde müzenin açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, bin metre kare alan üzerinde hizmete alınan müzeyi gezdi.