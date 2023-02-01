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Dünyanın en hızlı takım sporu, dünyanın en güzel şehrinde

U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, U20 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası yarı finalinde yarın saat 20.

30'da İsrail'le karşılaşacak.


U20 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenleniyor. 8 ülkeden 200'den fazla sporcu ve teknik ekipler, Avrupa'nın en büyüklerinden olan tesisten son derece memnun.


Milli takımın aldığı başarılı sonuçlarla birlikte seyircilerin ilgisi de karşılaşmalara artıyor. Tribünler her maç biraz daha fazla doluyor.


A Milli Takım da sadece Türkiye'de oynayan ve tamamı 19 yaşın altındaki oyunculardan oluşuyor.


Takımın en skorer oyuncu ise aynı zamanda kaptan olan Timur Turut.


Katılımcı ülkeler


Türkiye


Avustralya


İsrail


Bulgaristan


Yeni Zelanda


Güney Afrika


Bosna Hersek


Kırgızistan



Yarı finale kalan takımlar


Türkiye


İsrail


Avustralya


Bulgaristan

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