İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın en hızlı ve korkusuz kadınları ilk kez Türkiye'ye gelecek

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın final ayağı 08 Eylül’de ilk kez Afyonkarahisar’da organize edilecek.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı 08 Eylül'de ilk kez Afyonkarahisar'da organize edilecek.


Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar'a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler start alacak. Beş ayaktan oluşan şampiyona Hollanda, Portekiz, Çekya ve İtalya'nın ardından Türkiye'de yapılacak. Geçen senenin şampiyonu İtalyan kadın sporcu Kiara Fontanesi başta olmak üzere Hollandalı Nancy Van De Ven, Alman Larissa Papenmeier, Danimarkalı Sara Andersen ve Belçikalı Amandine Verstappen ülkemize gelecek.


Başta; Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Yeni Zellanda'dan kadın yarışçıların mücadele ettikleri şampiyonada Türk sporcular da start alacak. Türkiye Motokros Şampiyonası'nda erkek sporcularla birlikte ter döken Büşra Yılmaz ve Efnan Valimaki başta olmak üzere kadın sporcularımız da ülkemizi temsil edecek.


Öte yandan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final yarışları da aynı tarihlerde düzenlenecek.


Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın takvimi şöyle:



31 Mart 2109 Hollanda/Walkenswaard


19 Mayıs 2019: Portekiz/Augeda


28 Temmuz 2019 Çekya/Loket


18 Ağustos 2019 İtalya/İmola


08 Eylül 2019: Türkiye/Afyonkarahisar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.