Dünyanın en iyi boks promotörünün tespih merakı

Dört yıl üst üste Almanya'nın en iyi boks promotörü seçildikten sonra, bu yılın başında dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'ın tespih koleksiyonunda nadir eserlerin bulunduğu ortaya çıktı. 300'ü aşkın parçadan oluşan koleksiyonun, 43 parçası nadir bulunur cinsten.

Tespih merakının gençlik yıllarından beri devam ettiğini belirten iş insanı Erol Ceylan, "İş adamı rahmetli Sakıp Sabancı'nın tespih eksperti olan Serkan Babacan'ın tavsiyeleri dahilinde 325 adet ender bulunur tespih ile bu koleksiyonu oluşturduk. Koleksiyonumuzda Osmanlı sınıfı antikalar ile sayılı ustaların elinden çıkmış el yapımı değerli tespihler yer almaktadır. Bunlar Erzurum Oltu taşı, Necef, Damla, Ateş, Sıkma, Baga, Ukrayna ve dünyaca ünlü İstanbullu ustaların yapımı tespihler. Artık koruma altına alınmış olan Caretta kaplumbağalarının sırtından yapılmışlar da var. Taş sayısı ise, Efe tarzı 17-21 adet olanlar olduğu gibi, 33'lük ve genellikle namaz esnasında kullanılan 99 boncuklu olanlarını da sayabiliriz. Koleksiyonumuzdaki tespihlerden 43'ü çok seçme cinsten olup, anti bakteriyel özellik taşımaktadır. Tabii yapım maddesine göre özel kokulu tespihler de mevcuttur" dedi.

"Tespih, zekayı ve zihni açar"

Tespihlerin şüphe duymaksızın herkes tarafından en beğenilen çeşidinin kehribar türü olduğunu vurgulayan Erol Ceylan, "Kehribar ismi verilen madde, ağaç reçinesinin fosilleşmiş hali olmakla birlikte, en fazla tropikal ağaçlarda ve kozalak ağaçlarında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle renk değiştirmesiyle büyük ilgi toplayan bu tespih çeşidi yüzlerce farklı renkte kolaylıkla bulunmaktadır. Kehribar tespih herkesin beğendiği ve kullanmayı sevdiği tespih türlerinden birisidir. Öncelikle sinir ve stresi azaltmada ve rahatlamada büyük etkisi bulunan tespih çekmenin daha birçok yararı bulunmaktadır. Kehribarın en bilinen faydalarından olan sinir sistemini güçlendirmesi, zekayı ve zihni açması bu tespihin tercih edilmesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Kimi ağaçların kokusu, dokusu, kimilerinin ise çeşitli şifalı özellikleri, onlardan elde edilen tespihlere yansır. Bunun yanında malzemenin doğal ve 'canlı' ağaçlardan elde edilmesi nedeniyle, hem canlılığın tespihlerde devam ettiğine, hem de tespihi kullanan insanı iyi hissettirdiğine inanılır" şeklinde konuştu.