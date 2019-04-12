Dünyanın en iyi öğretmeni Türkiye'ye geliyor

35 farklı dilde iletişim kurabilen ve Bill Gates'in 2018'de duyurduğu 'Dünyanın En İyi Öğretmenleri Listesi'nde ilk sırada olan Andria Zafirakou, 25 Nisan'da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye'ye geliyor.

'Happiness' teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanarak klişelere meydan okuyan Marketing Meetup, 25 Nisan'da ilham verici konuşmacıları bir araya getiriyor. 2018 yılında 1 milyon dolarlık 'dünyanın en iyi öğretmeni ödülü'nü kazanan Andria Zafirakou, 'eğitimde üreticilik, sanat eğitimin kalbinde' başlıklı sunumuyla Marketing Meetup 2019 konuşmacıları arasında yer alıyor.

Zafirakou, İngiltere'de maddi durumu yetersiz çocukların sanatın güzel ve dönüştürücü gücünü tecrübe etmeleri üzerine çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 130 dilin konuşulduğu, Londra'daki göçmen ailelerin çocuklarının eğitim aldığı Alberton Community School'da sanat öğretmeni olarak kariyerine devam eden Zafirakou, Marketing Meetup 2019 katılımcılarıyla buluşmaya geliyor. Andria Zafirakou'ın Marketing Meetup için hazırladığı sunum, sanatın önemi ve sanatı ulaşılabilir kılmak için yapılması gerekenleri içeriyor.

Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 10 bine yakın katılımcı ve 2 binden fazla şirketin bir araya geldiği etkinlik serisinin altıncısı için erken kayıt süreci devam ediyor.