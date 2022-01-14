Dünyanın en iyi üniversiteleri Bahçeşehir Koleji mezunlarını seçiyor

Kolejin, Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına, şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre 44 öğrenci daha katıldı.

2021-22 Eğitim Öğretim Yılı'nda Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak öğrenciler aralarında Johns Hopkins, Oxford ve Brown'ın olduğu saygın üniversitelerden lisans eğitimi için erken kabul aldı. Yurt dışı üniversite başvuru sonuçları Nisan ayına kadar açıklanmaya devam edecek. Mevcut erken açıklamaya göre 44 öğrencisini yurt dışı üniversitelere gönderen kolejde tüm sonuçlar açıklandığında bu rakamın artacağı öngörülüyor.

Ramazan Ege Solak Johns Hopkins Üniversitesine kabul aldı

Kolejin Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ramazan Ege Solak, ABD'nin ilk araştırma üniversitesi Johns Hopkins'ten tam burslu olarak kabul aldı. Dünyanın en iyi tıp üniversitelerinden kabul edilen Johns Hopkins Üniversitesi'nin kabul oranı 2020 verilerine göre yüzde 11,1.

Oxford'da Bilgisayar Bilimi okuyacak

Fen ve Teknoloji Liseleri Bahçeşehir Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Ege Kabasakaloğlu, Oxford'dan kabul aldı. Ege, bilgisayar bilimleri bölümünde öğrenim görecek. Kabul sürecinde, lise döneminde yaptığı çalışmaları üniversiteye sunan Ege'nin aldığı kabulde, bilgisayar olimpiyatlarında aldığı başarıların da büyük etkisi oldu.

Diyarbakır bu yıl da Brown'a uğurluyor

Geçtiğimiz yıl 3 öğrencisi Harvard ve Brown'dan kabul alan Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesinin, bu yıl da bir öğrencisi Brown'dan, bir öğrencisini ise University of Pennsylvania'dan tam burslu olarak kabul aldı. Brown Üniversitesinde tam burslu olarak eğitim görecek 12. sınıf öğrencisi Pir Servan Tutşi, üniversitenin “open curriculum” yani istenilen bölümü okumaya olanak tanıyan müfredatı nedeniyle Brown'a başvurduğunu belirtti. Ekonomi okumak istediğini ancak ekonomi ile birlikte matematik, bilgisayar bilimleri, felsefe ve edebiyat, Yunan edebiyatı dersleri de almak istediğini söyleyen Pir Servan Tutşi, geçtiğimiz yıl Harvard ve Brown'dan kabul alan üst dönemden arkadaşları Seyit, Nehir ve Dicle'nin başarısının cesaretini artırdığını sözlerine ekledi.

Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Şerif Arjen Demir ise University of Pennsylvania'dan (UPenn) tam burslu kabul aldı. Upenn'i tercih etmesinin nedeninin, ABD'nin en iyi sinema okullarından birine sahip olması olduğunu söyleyen Şerif Arjen Demir, sinema eğitimi almaya karar verdiğinden bu yana senaryo yazımı, film prodüksiyonu gibi birçok eğitime katıldığını söyledi.

Yurt dışı üniversiteler için başvuru hazırlıkları lisenin ilk yılında başlıyor

Bahçeşehir Kolejinde yurt dışı üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor. Dünyanın saygın üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alıyor. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları zorlu bir eleme süreci bekliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının yeterli olmadığı bu süreçte adaylar; orta öğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar.