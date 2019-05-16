Dünyanın en prestijli şef yarışmalarından Bocuse d‘Or Sirha İstanbul‘da

14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek seçmelerde dereceye giren şefler, Estonya Talin Avrupa finallerinde yarışacak ve burada da dereceye girdiklerinde 2021 yılında Fransa Lyon‘da düzenlenecek Bocuse d‘Or Dünya Finali‘nde Türkiye‘yi temsil etme hakkı kazanacak.

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi‘nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7'inci buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d‘Or‘un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren yetenekli genç şefler, ilk etapta Bocuse d‘Or Avrupa finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

Şeflik sanatının çok ötesinde bir yarışma olan Bocuse d‘Or dünya genelinde dev bir medya desteği aldığı ve gastronomi sektörüne büyük katma değer oluşturduğu kaydediliyor. Bocuse d‘Or başvuru kriterleri Sirha İstanbul sitesinde yer alırken, yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019 olduğu bildirildi.