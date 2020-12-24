Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor

Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek. Geçen sene olduğu gibi yine sadece Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek Dakar Rallisi, 12 etaptan oluşacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonların arandığı rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek.

Dünyanın en zorlu yarışı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek. Startının Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde'den verileceği Dakar Rallisi'nde araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacak. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021'de yine Cidde'de tamamlanacak.

2020'ye Red Bull damgası

Geçen yıl otomobil kategorisinde Carlos Sainz, kariyerinin 3. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişirken, Nasser El-Attiyah ikinci, Stephane Peterhansel ise üçüncü olmuştu. Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmamıştı.

Sainz: "Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Son şampiyon Sainz, fiziksel ve mental olarak kendisini hazır hissettiğini belirterek, "Dakar Rallisi'ne kendimi çok iyi hazırladım. Aracım da şu an gayet iyi durumda. Dakar Rallisi çok zorlu bir yarış. Bu sebeple hem rakiplerime hem de Dakar'a büyük saygı duyuyorum. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Peterhansel: "Kazanma şansım var"

2020 yılında ikinci sırayı elde eden Peterhansel ise Dakar Rallisi'nin çok özel bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Bu sene yarışı kazanabilir miyiz? Tabii ki zor. Ama hem ben idmanlıyım hem de aracım bu Dakar'a hazır. Geçen sene Carlos Sainz ve ben, podyuma çıkarak takımımızın iki aracını da zirveye taşımıştık. Bu sene de kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.