Dünyanın önde gelen cruise gemilerinde Polin Waterparks imzası

Yolcu gemileri ya da diğer bilinen adı ile cruise'larda, yolcuların gözde eğlencelerinden bir tanesi de su parkları. Birçok cruise gemilerinde, su parkı alanında faaliyet gösteren Polin Waterparks'un projeleri yer alıyor.

Yolcu gemileri ya da diğer bilinen adı ile Cruise'lardaki su parkı, yolcuların aradıkları gözde eğlencelerden bir tanesi. Dünyanın önde gelen Cruise gemileri de, su parkları ve atraksiyonlarının tasarım, mühendislik, üretim ve montajında önde gelen şirketlerden Polin Waterparks ile birlikte su parkı için tesisin atmosferini zenginleştirecek projelere imza attı. Konu hakkında Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Şöhret Pakiş bilgiler verdi.

''Dünya devleriyle açık denizlerde eğlence noktası olan ve büyük ses getiren başarılı projeler gerçekleştik''

Yaptıkları proje hakkında bilgi veren Şöhret Pakiş, ''Cruise gemilerinde su parkı, olmazsa olmazlar arasında artık. Şirketimiz, daha öncesinde de Royal Caribbean Cruises, Carnival Cruises, P ve O Cruises ve MSC Cruises gibi dünya devleriyle açık denizlerde eğlence noktası olan ve büyük ses getiren başarılı projeler gerçekleştirdi. Cruise su parkı projeleri şirketimizin mühendislik dehasını, stabil olmayan bir platformda, yüksek rüzgar güçlerine dayanım isteyen özel tekniklerle bir kez daha kanıtladı. Şirketimiz, bu gemilerin su parklarında; kayma parkuru boyunca heyecanlı bir yarış yapma ve her kaydırağa yarış başlangıcını belirleyecek ve kayma güvenliğini arttıracak özel bir trafik ışık sistemi,ayrıca kazananı belirlemek için her bir kaydıraktan kayan kişinin kayma zamanını gösteren skorbord ve denizin üstenden kayıyor hissi veren özel ışık efektleri,doğal ışık efektleri, özel desen efektleri ve tamamen şeffaf su kaydırakları seçeneklerin eklenmesiyle sunduğu imkanlarla kayma deneyimini daha da heyecanlı hale getiriyor'' dedi.