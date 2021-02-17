Dünyanın sorunlarına farkındalık sağlamak için oyun geliştiriyorlar

Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan ‘Minik Eller Kod Yazıyor' projesi başvuruları başladı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri “Dünyanın Sorunlarına Çözüm Bul” teması ile düzenlenen yarışmaya kendi geliştirdikleri oyunlarla katılıyor.

2021 yılında “Dünya Sorunlarına Çözüm Bul” teması ile düzenlenen Scratch Cup, iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve bulunabilecek çözümler için çocukların hayal güçlerini kullanmalarını bekliyor. Öğrencilerden bu değişime neden olan problemlere çözüm arama, iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlama ve hayallerindeki gezegen dostu çevre ile alakalı, yarışma temasına uygun oyunları geliştirmeleri isteniyor.

Finale kaldılar

8-10 yaş ilkokul grubu kategorisi ve 11-14 yaş ortaokul grubu kategorisinin ilk finalistleri ise belli oldu. Ümraniye Gökkuşağı Koleji 4'üncü sınıf öğrencileri Damla Karaman ve Şevval Gülmez, 8 - 10 yaş kategorisinde ilk 5'e girerek finale katılmaya hak kazandı.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında öğrencilerini geleceğe hazırladıklarını ve kod yazmayı öğrettiklerini ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Bir program dilinde kod yazma yeteneğine sahip gençlerin oranı Türkiye'de 2010 yılında yüzde 5,7 iken, 2019 yılında yüzde 7,5'e yükseldi” dedi.

Abdülkadir Gayretli konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Dünya üzerindeki yaşamı var olduğundan beri tehdit eden iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlenen projede, elde edilen bu başarı için öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”