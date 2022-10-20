Dünyanın spor şıklığı Türkiye'den

Toplam 5 kıtada 120 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturan markanın yeni koleksiyonu Avatar Atakan ve eşinin ev sahipliğinde sergilendi.

Yerli spor giyim markası Kennedy Lodge‘de ünlü fenomenlerle sonbahar kış sezonu lansmanını gerçekleştirdi. Lansman Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan‘ın eşi Serap Korkmaz Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“5 kıtada 120 ülkede markamızı tüketiciler ile buluşturduk”

Markanın yönetim kurulu üyesi ve kurucu ortağı Adem Erdal, markanın 25 yılda geldiği yere ve yeni moda trendi Athleisure kavramına değindi. Erdal, “25 yılda çok şey başardık, toplam 5 kıtada 120 ülkede markamızı tüketiciler ile buluşturduk. 50 milyonun üzerinde ürün ürettik, tüm iştiraklerimiz ile birlikte 3 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomimiz için ise ihracat geliri ile döviz girdisi sağladık. Sokak hayvanları koruma, eğitim desteği, sağlık desteği ve burs desteklerimizle yüzlerce sosyal sorumluluk projelerine katkı sağladık. İlk perakende mağazamızı geçtiğimiz ay Dubai'de açtık bununla birlikte farklı ülkelerde de lojistik üsleri kurarak Avrupa'ya daha fazla ve hızlı ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu sebeple de Polonya ve Çekya'da toptan satış operasyonlarımızı yürütmek amacıyla ilk yatırımlarımızı yaptık.

“Athleisure, sportifliği ve rahatlığı ön plana çıkarıyor”

Athleisure akımından bahseden Erdal, “Rahatlık, doğallık ve şıklığı bünyesinde barındıran bu kavram. Atletik ile boş zaman kavramlarının karışımı olan athleisure, kavramlardan anlaşılacağı üzere sportifliği ve bir o kadar da rahatlığı ön plana çıkarıyor. Athleisure, kendini olduğun gibi yansıtmanın; çaba göstermeden, kalıplara girmeden, rahat olduğun kadar şık ve bir o kadar da kendinden emin hissetmenin diğer adı olarak tanımlayabiliriz” diye konuştu.

Atleisure akımı ile giyim kurallarının değiştiğine dikkat çeken Erdal, ”Doğallık akımının ön plana çıkması ile moda alanında rahatlık trendi yayıldı. İnsanlar kendilerine dayatılan değil kendi istedikleri moda akımını seçmesiyle beraber, doğallığın sembolü olan, şık olmak için çaba gerektirmeyen Athleisure akımı insanları etkisi altına almaya başladı. Athleisure, kişinin kendini rahat hissetmesini ve bu esnada tarzından asla ödün vermemesini sağladığı için akıma kapılanların sayısı her geçen gün giderek çoğalıyor. Tommy Life olarak Athleisure ürünlerini daha bu kavram ortaya atılmadan çok daha önce üretip satan tasarım standartlarımız odak noktasına bu anlayışı almamızın mutluluğu ve bu akımın ülkemizdeki öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.