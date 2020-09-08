Dünyanın tava tenceresi Adıyaman'dan

5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü, üretim ve ihracat odaklı stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger, elektrikli küçük ev aletlerinin ihracat özelinde yüzde 35 pay ile ilk sırada yer aldığını söyledi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke yüzde 9,1 pay ile İngiltere. Özger'e göre Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde değişikliğe gidiyor ve Türkiye bu değişiklikten ciddi pay alabilir. Özger, sektörün Haziran'da yüzde 33, Temmuz'da yüzde 7,7, Ağustos'ta ise yüzde 12 oranında büyüme kaydettiğini söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü özelinde dünyada en fazla payın yüzde 42 ile Avrupa bölgesinde olduğunu söyleyen Özger şöyle devam etti: “ABD ise tek başına bir ülke olarak yüzde 23,4 pay alıyor. Orta Doğu yüzde 6, Afrika Yüzde 4, Latin Amerika yüzde 4,6, Asya ülkeleri de yüzde 4,5'luk pay alıyor. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak en fazla ihracatı yüzde 9,1 ile İngiltere'ye yapıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimizin en fazla olduğu ülke ise Mısır ancak bu ülke ile gümrüklerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sektör olarak en fazla ihracatımızı yüzde 55 ile AB ülkelerine yapıyoruz. Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerini değiştiriyor. Ülke olarak bu bölgedeki fırsatları iyi değerlendirir ve kalıcı olursak hem sektörümüze hem de ülkemizin cari açığının kapanmasına ciddi katkımız olur. Dünyadaki rakiplerimize göre daha ucuz fiyatla piyasada yer alıyoruz. İleri teknoloji ürünler geliştirip dünya pazarlarına sunan üreticilerimiz kilogram başına ihracat değerlerini artırmalı”.

Elektrikli küçük ev aletleri ilk sırada

Sektörde ürün grupları bazında dünyada en fazla elektrikli küçük ev aletlerinin ithal edildiğine dikkat çeken Özger, “Bu ürün grubu dünyada yüzde 39'luk pazar payına sahip. Küresel dağılımda yüzde 28 metalden mamul sofra eşyaları, yüzde 19 plastik, yüzde 8 seramik, yüzde 6 ise cam grubu var. Türkiye en çok yüzde 35'lik oranla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ediyor. Yüzde 31 metalden mamul sofra eşyası, yüzde 17 plastik ve yüzde 11 cam grubu var. Cam grubunda ülke olarak önemli bir aktör olduğumuzu söylemek yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

Tunus'un Masterchef'ine sponsor oldu

90 ülkeye ev ve mutfak eşyası ihracatı gerçekleştiren OMS'nin de Yönetim Kurulu üyesi olan Talha Özger, İstanbul ve Adıyaman'daki fabrikalarında toplamda 420 kişiye istihdam sağlayan şirketin gelecek vizyonunu aktardı: “Pandemi öncesinde toplam üretimimizin yüzde 60'ını ihracat oluşturuyordu. Salgınla beraber bu oran yüzde 70'e çıktı. İhracat yaptığınız bir ülkeye sadece ürün satmak yeterli olmuyor. Tunus'un MasterChef'ine üç ay önce sponsor olduk ve tüketici özelinde çok iyi geri dönüşler aldık. Rusya pazarına son üç yılda ciddi yatırımlar yaptık. Amerika kıtası sektörümüz için kritik öneme sahip. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre salgın sonrasında ülkedeki ev ve mutfak eşyası satışları mayısta bir yıl önceye göre yüzde 300 artmış. Bunu sektör olarak çok iyi okumamız ve fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Adıyaman fabrikamızda üç yıl içerisinde küçük ev aletleri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bu alanda ilk etapta 2 milyon dolar civarında bir yatırımımız olacak. Daha da önemlisi bölgede bir meslek lisesi projesini hayata geçirmek istiyoruz. Gölbaşı 33 bin nüfuslu bir yer. Projemiz iş garantili olacak. Şu anda Adıyaman'daki fabrikamızdan AB ülkelerine, ABD'ye, Latin Amerika'ya, Uzak Doğu'ya, Rusya'ya, Hindistan'a, Tayvan'a, Vietnam'a, Tunus'a, Mısır'a, Cezayir'e ve İsrail'e ihracat gerçekleştiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde Adıyaman fabrikamızda 1,5 milyon dolar ilave yatırımla güneş enerjisi panelleri kurarak kendi enerjimizi üretecek çevreci bir sisteme geçeceğiz”.