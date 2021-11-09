Dünyaya ev tekstili üretiyoruz

Fuar ‘HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı' adıyla kapılarını açacak. Tekstili ürünlerinde dünyada Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra 4'üncü, Avrupa'da ise en önde yer alan Türkiye, küresel rekabette bulunan sektör temsilcilerini ağırlayacak.

20 - 24 Eylül 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan 26. Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı - EVTEKS'in, organizatör firma İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından tek taraflı olarak gayri resmi şekilde ertelendiği belirtilmişti. Organizatör firmanın pandemiyi gerekçe göstererek EVTEKS fuarını ertelemesi, buna istinaden diğer fuarları düzenlemesi sektör temsilcilerinin tepkisine yol açmıştı. Bunun üzerine harekete geçen fuarın ana üstlenicisi TETSİAD, organizatör firmayı bünyesinde bulunduran CNR Holding A.Ş. ile yollarını ayırarak çözüm arayışına gitmişti.

TETSİAD; İstanbul Ticaret Odası (İTO), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile işbirliğine giderek fuar için yeni tarih ve organizasyon belirledi. Buna göre fuar ‘HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı' adı altında 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Derneğin yönetim kurulu başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ın 2021 ve 2022 uluslararası ev tekstili fuar süreçleriyle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği aynı zamanda sektör temsilcilerinin de bir araya geldiği ‘Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX' toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Gülle: "Fuarın önceliği sektörde Pazar çeşitliliğini artırmak olmalı''

Toplantı da söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Ev tekstili sektöründe 2019 verilerine göre dünyanın en büyük 4'üncü ihracatçısı konumundayız. Yılın ilk 10 ayında Ev tekstili sektörünün ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 1 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana yapılan ihracat ile, 2020 yılı toplam ihracat rakamı şimdiden geçilmiş durumda. Ayrıca sektörümüz, katma değeri yüksek ürünleriyle de öne çıkıyor. Ev tekstili sektörünün kilogram başına ihracatı 7,79 dolar. Bu rakam 1,38 olan Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Ev tekstili sektöründe yıl başından bu yana en fazla ihracat gerçekleştirilen iki ülke, 434 milyon dolar ile Almanya, 277 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. Bu iki ülkenin sektörün toplam ihracatından aldığı pay yüzde 40'a yakın. Sektörün ihracatında ilk 10 ülkenin aldığı pay yüzde 66,İlk 20 ülkenin aldığı pay ise yüzde 80 düzeyinde. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında 17 ülke Avrupa kıtasından. Yani sektörümüzde bir pazar yoğunlaşması söz konusu. Dolayısıyla düzenlenecek fuarın, ana önceliklerinden biri de pazar çeşitliliğini artırmak olmalı'' sözlerini ifade etti.

Avdagiç: "TETSİAD çok ciddi risklere girdi ve bu süreçte ülke menfaatlerini önemseyerek hareket etti"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise fuarın düzenlenme süreciyle ilgili olarak yaptığı konuşmada "TETSİAD ve Bursa Sanayi Odası sektörün gelişimi açısından çok çaba sarf etti. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne 20 senedir çivi çakılmamıştı. Çok ciddi yatırımlarla orayı ayağa kaldırdık ve çok önemli fuarların burada yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturduk. Burada birçok fuar sürecini bloke eden bir yapı vardı. Mahkeme süreçleri sonrasında bu fuar merkezi, tüm sektörlerin temsilcilerinin kullanımına açık hale getirildi. Burada yapılacak fuarın milli olmasını savunduk. Bu fuarları yarın öbür gün farklı yerde yapılabilmesi, farklı paralar talep edilmesi, şartların zorlaştırılması gibi sorunlar çıkmaması için bu organizasyonların milli olmasını savunduk. TETSİAD çok ciddi risklere girdi ve bu süreçte ülke menfaatlerini önemseyerek hareket etti. İDTM ile de sürekli görüştük destek olmaya çalıştık, onlarda sağ olsun desteğimizi karşılığını yerine getirdiler. Şimdi tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor. Bu fuarı öyle bir kaliteli şekilde yapmalıyız ki bu fuar yıllar sonra dünyanın bir numaralı fuarı olmak zorundadır. Bunun için çalışmalıyız" sözlerini ifade etti.

Burkay: “26 yılın en iyi fuarını gerçekleştireceğiz”

Fuarın isim hakkını almak için uğraştıklarını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Öncelikle fuar EVTEKS adını şuanda kullanamıyor. Bununla ilgili hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Özellikle iflas masasından isim hakkının 3'te 2'si derneğimizindir bunu talep ettik. Mayıs ayına kadar isim hakkını alırsak ismimiz EVTEKS olacak. İsim hakkımızı alana kadar HOMETEX olarak fuarlara devam edeceğiz. Daha önceki fuar organizatörü olan şirkete yaptığımız ödemelerin bu ay yapacağımız fuar sözleşmelerinin ek protokollerinde 2019 yılında ödemeleri yapan arkadaşlarımızın yüzde 25 geri mahsuplaşma yapacağız. Sektör olarak dünyanın 4'üncü ihracatçı ülkesiyiz. 3.5 milyar dolar ihracatı ile 8 dolar kilogram değeri ile orta üst segmente ve orta yüksek teknoloji üreten tasarımıyla, dizaynıyla ve koleksiyonlarıyla dünyadaki rakiplerimize ciddi anlamda tedirginlik veren yatırımcı profiline sahibiz. Üretimin olmazsa olmazı pazarlama faaliyeti, bu faaliyetin içinde en değerlisi fuar organizasyonları. 2022'nin Mayıs ayında İnşallah hep beraber belki de 26 yılın en iyi fuarını gerçekleştireceğiz” dedi.

Bayram: "Avrupa'nın ise en büyüğüyüz"

Toplantı da konuşan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip sektörümüz, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak, milli gelire en fazla katma değer sağlayan sektörlerden biridir. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ev tekstili ihracatımızı, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 49 oranında arttırarak 1,8 milyar dolara çıkardık. 2020 yılında yaklaşık 90 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 2025'te 130 milyar doları bulması öngörülen dünya ev tekstili ihracatının en büyükleri arasında yer alan Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra 4'üncü sıradadır. Avrupa'nın ise en büyüğüyüz'' diye konuştu.

"200 milyon liradan fazla harcanarak, fuar alanındaki tüm eksiklikler giderildi"

HOMETEX fuarının düzenlenme sürecine ilişkin gelişmeleri de paylaşan Bayram, "Bildiğiniz üzere küresel salgının tüm dünyada ölüm saçtığı ve hayatın neredeyse tamamen durma noktasına geldiği 2020 yılında fuarımızı, sizlerin de görüş ve önerileri doğrultusunda iki kez kez ertelenmek zorunda kaldık ve sonunda fuarımızı 20 - 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağını ilan ettik. TETSİAD ve Fuar Komitesi olarak biz de tüm çalışmalarımızı ve planlamalarımızı, ilan edilen bu tarihe göre yapmaya başladık. Öncelikle sizlere daha konforlu ve sorunsuz bir fuar dönemi yaşatmak için, kontrolü mahkeme kararıyla tamamen İDTM'ye geçen İstanbul Fuar Merkezi'ndeki tüm eksiklikleri bir bir tespit ettik ve eksiklerin giderilmesi için İDTM yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Sonuçta 200 milyon liradan fazla harcanarak, fuar alanındaki tüm eksiklikler giderildi. İstanbul Fuar Merkezi yeni haliyle sektörümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, modern bir yapıya dönüştü'' dedi.

"Sektörümüzde derin bir yara açmıştır"

Sözlerine devam eden Bayram, "Burada bir konuya özellikle değinmek istiyorum. Uluslararası, ulusal veya yerel nitelikteki fuarlar, yapıldığı şehrin marka değerini arttıran, dünya ticari hayatındaki rekabet gücünü yükselten, sosyal ve kültürel bağlarını kuvvetlendiren, halkın yüksek refah seviyesine ulaşmasını sağlayan organizasyonlardır. Ülkemiz ve halkımız için böylesine büyük bir değere sahip bu tür fuarların da şahıs veya tüzel kişilerin inisiyatifine ve keyfi uygulamalarına bırakılmaması gerekir. Bunun en canlı örneği biziz. Organizatör firma, zerre kadar bir sorumluluk hissetmeden, 650 - 700 sanayicimizin aylarca hazırlık yaptığı, yurtiçi ve yurtdışı müşterileriyle kurduğu bağlantıları yok sayarak, insani, vicdani ve ahlaki duygudan yoksun hareketle sektörümüzde derin bir yara açmıştır. Böyle mağduriyetlerin yaşanmaması ve ülkemizin ekonomik prestijinin uluslararası alanda zedelenmemesi için, bu tür organizasyonlar ve organizasyonun yapıldığı alanlar, kamunun yani devletin himayesinde olmalıdır" diye konuştu.