Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu

Hastayı ameliyat edecek olan Prof. Dr. Ahmet Alanay, “Özellikle skolyoz tedavisiyle ilgili bir tersine göç başlattık. Bu ilk defa olmuyor bugüne kadar çok defa hasta böyle geldi. Bizden insanlar İngiltere'ye Amerika'ya tedavi olmak için hala daha çeşitli ülkelere gidiyor” dedi.

Geçmişte birçok hasta tedavilerini gerçekleştirmek için Avrupa ülkelerine yönelirken Türkiye bugün sağlık alanındaki başarısıyla dünyanın dört bir yanından hastalar tarafından tercih ediliyor. İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki dansçı Olivia Buckley de o hastalardan bir tanesi oldu. Yaklaşık 4 ay önce ileri derecede omurilik eğriliği (skolyoz) hastası olduğu ortaya çıkan genç kızın tedavisi için birçok hastane ve doktorla görüşüldü. Kimi doktorlar Olivia'nın ameliyatının çok maliyetli olmasının yanı sıra yapılsa da yeterli başarının sağlanamayacağını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen aile, ABD, Almanya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde genç kız için tedavi yolu aradı.

İngiliz aile tedavi için Türkiye'yi seçti

Birçok ülkeyi gezerek kızlarının dans kariyerine devam etme hayalini gerçekleştirmek isteyen aile, Alice McLoughlin ve Megan Fleming isimli iki genç kızın geçmişte kızlarıyla aynı durumunda olduğunu ve Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay sayesinde dans kariyerlerine devam edebildiklerini öğrendi. Ardından rotalarını Türkiye'ye çeviren aile, Alanay ile iletişime geçti. Aileyle telekonferans yöntemiyle görüşen ve Olivia'nın filmlerini inceleyen Alanay, ameliyatı yapabileceğini belirterek genç kız ve ailesine umut oldu. Kariyerindeki birçok başarıyla öne çıkan ve yurt dışından gelen çok sayıda hastayı tedavi eden Alanay ise yabancı vatandaşların tedavi için Türkiye'yi tercih etmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

“Özellikle skolyoz tedavisiyle ilgili bir tersine göç başlattık diyebilirim”

Yurt dışından birçok hastanın tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, “Özellikle son 7-8 yıldır İngiltere ve çevre ülkelerinden, Avrupa'dan hatta zaman zaman Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkelerden özellikle bu skolyoz tedavisi için bize gelen oldukça fazla sayıda hastamız var. Bu konuda dünyada öncü olduğumuz için en fazla tecrübeye sahip olan merkezlerden de biriyiz. Dünyanın birçok ülkesinde bu ameliyat hala daha yapılabilen bir ameliyat değil. Hastalar arasında çok ciddi bir bilgi ağı var. Hastalar birbirine yazarak burada aldıkları tedaviyi anlatarak zaman içinde oldukça fazla sayıda neredeyse bugün hastalarımızın yüzde 50'si buralardan gelen yabancı hastalardır diyebiliyorum. Bu tedavi için gelmeye başladılar. İngiltere'den sadece korse yaptırmak için buraya gelen hastalarımız olmaya başladı. Bunların bir kısmı ülkelerinde yapılamadığı için gelenler, bir kısmı bizim bu konuda artık ne kadar iyi olduğumuzu öğrendiği için. Özellikle skolyoz tedavisiyle ilgili bir tersine göç başlattık diyebilirim. Bu hasta bir genç kız, skolyoz deformitesi var. Korse ve egzersizlerle kontrol altına alınamamış, cerrahi tedavi gerekmiş. Şu anda onlarda mevcut olan yöntem hala daha klasik füzyon yöntemi fakat hasta dansçı olduğu için bu yöntem hareketi engellediğinden dolayı ve dans kariyerine de devam etmek istediği için bu VBT dediğimiz yöntemle ameliyat olmak istiyor. Bu yöntem Amerika'da, Almanya'da bizde yapılabilir. Hasta bunların üçünü de gezdikten sonra gerek tecrübe ve gerek etraftan duydukları, kendi doktorlarının tavsiyesiyle bizde ameliyat olmaya karar verdi. Kendisini zannediyorum Ağustos sonunda ameliyat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Oradan hastaların bize geleceğini hayal ettim desem yalan olur”

Sağlık alanında sağlanan başarıya dikkat çeken Alanay, “Bu ilk defa olmuyor bugüne kadar çok defa hasta böyle geldi. Şu anda yürüyebiliyor ancak bu ilerleyici skolyoz bir cerrahiyle durdurulmazsa o zaman yaşam kalitesini çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bunlar etkilendiği zaman hastanın kişinin yürümesi, vs. bunlarda kısıtlamalar olabiliyor. Bizden insanlar İngiltere'ye Amerika'ya tedavi olmak için hala daha çeşitli ülkelere gidiyor. Oralardan hastaların bize geleceği ki Amerika'dan gelen hastamız da var çok ilginçtir. Oradan hastaların bize geleceği, bizi seçeceği, burada tedavi olacağını hayal ettim desem yalan olur. Bu hayal ettiğim bir şey değildi, kendiliğinden geldi ama heralde bundan daha büyük insanı sevindiren başka bir şey olmaz. Bu işi tersine kırmak, bu olmaz değilmiş. Türk tıbbı zaten çok iyi, biz bu göçü diğer branşlarda da tersine çevirebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Full performans dansına devam edebilecektir”

“Ameliyat sonrası hastanın dans kariyerine devam edebileceğini öngördüğünü ifade eden Alanay, “Tamamen esnekliğini koruyacak ameliyat için çok sınırda, bunu aileyle de konuştuk. Eğer iple, bantla gerdirme yöntemini uygulayabilirsek zaten onda hareket kısıtlılığı çok çok az, hemen hemen hiç olmadığı için full performans dansına devam edebilecektir. Hem sırtında hem belinde eğrilik var. Bence dans kariyerine kuşkusuz devam edecektir diye düşünüyorum” dedi.