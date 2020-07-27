İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dur ihtarına uymadılar, polis aracına çarparak kaçtılar

Sultangazi’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalıştı.

Sultangazi'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalıştı. Polis aracına çarparak kaçan zanlılar, aracı ara sokakta terk ederek kayıplara karıştı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş ekipleri bir bankanın önünde duran şüpheli gördükleri otomobilin plaka sorgulamasını yaptı. Sorgulama sonucunda araç plakasının trafikte kaydının bulunmaması üzerine ekipler otomobili çevirmek istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli otomobil, polis aracına çarparak kaçtı. Polis ve şüpheli otomobil arasında yaşanan kovalamaca sonrasında 160.Sokak'ta otomobili terk eden 4 şahıs kayıplara karıştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.