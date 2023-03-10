Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 23 bin lira para cezası kesildi

Silivri'de trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücüye, 23 bin 108 lira idari para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

Silivri'de bir motosikletlinin trafikte tehlikeli hareketler sergilemesi üzerine ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, seyir halindeyken bahse konu motosikletin plakasının siyah bant ile kapatılmış vaziyette, ön tekerlik üzerinde ve abartı egzoz açık şekilde seyrettiğini görünce dur ihtarında bulundu. Yapılan dur ihtarına rağmen motosiklet sürücüsü trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kimliği tespit edilen İ.Ş. isimli şahısın kullandığı motosikletin yapılan kontrollerinde araç sigortasının ve muayenesinin olmadığı ve şahsın sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluğu veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek suçundan toplam 23 bin 108 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.Ş. isimli şahsa, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.