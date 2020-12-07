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Dur ihtarına uymayan suç makinalarına nefes kesen operasyon

Esenyurt’ta dün akşam dur ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler nefes kesen operasyon ile yakayı ele verdi.

Esenyurt'ta dün akşam dur ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler nefes kesen operasyon ile yakayı ele verdi. Yakalanan 4 zanlının birçok hırsızlık olayından kaydı olduğunu öğrenildi.


Olay, dün akşam Balıkyolu Mahallesi 474 Sokak içerisinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Balıkyolu 474 Sokak içerisine giren araç, park halindeki arabalara çarparak durdu. Polis ekiplerinin çevrelerini sardığı şüpheliler, kısa sürede yakalandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 4 hırsız, Esenyurt Asayiş ekiplerine teslim edildi. Yaşanan karmaşa vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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