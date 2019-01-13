‘Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin ‘Dur' ihtarına uymayan ticari taksi sürücüsü aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Aracı takip eden polis aracı, Topkapı alt geçidinde otomobili kovaladığı esnada kaza yaparak devrildi. Kazada 2 polis hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04:30 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da polislerin ‘Dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TBH 76 plakalı ticari taksi sürücüsü içinde bulunan yolcularla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sonucu Topkapı alt geçidinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir polis aracı yola devrilirken, araç içerisinde bulunan 2 polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi sürücüsü kaza sonrası yaya olarak kaçtı

Kazaya karışan ticari taksi ve diğer bir polis aracında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen ve ticari taksi içinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ticari Taksi sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, kazaya karışan iki polis aracı ile ticari taksi olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.