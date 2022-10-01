Duraklar Yarışıyor'un heyecanı Beyoğlu'na taşındı

Sevilen radyocu Onur Sakar, İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olduğu programıyla Beyoğlu'ndaydı. Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki konuğu Haliç Taksi Durağı Başkanı Tevhit Dinçer oldu.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, İstanbul'un dört bir yanındaki taksi duraklarına konuk olmaya devam ediyor. İstanbul'un her noktasındaki taksicilerin beğenisini kazanan Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beyoğlu'ndaydı. Haliç Taksi Durağı Başkanı Tevhit Dinçer, sevilen radyocu Sakar ile sıcak bir sohbet eşliğinde yarıştı.

“Başkan Kartoğlu'na başarılar diliyorum”

Radyo Başakşehir'de her Cuma saat 21.00'de canlı olarak yayınlanan program, yine eğlenceli anlara sahne oldu. Durak başkanı Dinçer, 10 sorunun tamamını doğru yanıtladı. Programın hem heyecanlı, hem de keyifli olduğunu ifade eden Dinçer, “Bir belediyenin böyle bir hizmette bulunması gerçekten çok kıymetli ve anlamlı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir Belediyesi'ne çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.