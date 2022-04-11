Dursun Ali Erzincanlı, Şiir ve Naat Gecesinde Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerini Ramazan ayının muhabbet ikliminde buluşturan etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı en sevilen şiir ve naatlerini Sultangazililer için seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

“Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'i konuşmak gönüllere huzur verir”

Sözlerine tüm Sultangazililerin Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Dursun Ali Erzincanlı, “Peygamber Efendimizi saatlerce konuşsak, yine sıkılmayız. Çünkü O, âlemlere rahmettir. Onun hakkında saatlerce konuşsak, hiç kimse sıkılmaz. Tam aksine, gönüller huzur bulur. Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu mübarek Ramazan ayında, bizler de Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'i anarak, örnek alarak gönüllerimizi aydınlatıyoruz. Yüce Rabbimiz, mübarek Ramazan ayında kalplerimizdeki perdeleri kaldırmayı ve Peygamber Efendimize yaklaşmayı bizlere nasip etsin” dedi.

Mütevazı ve sempatik duruşuyla da beğeni toplayan sanatçının seslendirdiği şiir ve naatler izleyenlerden büyük alkış aldı. Erzincanlı, böyle güzel bir Ramazan akşamında Sultangazililerle buluştuğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti. Programın sonunda, Başkan Dursun'un eşi Tuba Dursun, sevilen sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.