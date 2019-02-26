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Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle mest etti

Tasavvuf müziği ve ilahilerin beğenilen sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şiir’ adlı programda TOKİ Güneş Park Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Tasavvuf müziği ve ilahilerin beğenilen sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği ‘Şiir' adlı programda TOKİ Güneş Park Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Gençlere manevi yolculuk


Tasavvuf müziği ve ilahilerin beğenilen isimlerinden Dursun Ali Erzincanlı, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği ‘Şiir' adlı programda TOKİ Güneş Park Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Erzincanlı, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği programda, okuduğu şiirlerle mest etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve Hadis-i Şerifleri şiirsel bir dille anlatan Dursun Ali Erzincanlı, genç öğrencileri manevi yolculuğa çıkarttı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada Erzincanlı en beğenilen şiirlerini seslendirerek, hayatından önemli anekdotları da paylaştı.

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