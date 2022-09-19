Dursun Özbek: “Aras Kargo dünyanın tanıdığı bir kurum”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Aras Kargo'nun dünyanın tanıdığı bir kurum olduğunu ifade ederken, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise Galatasaray Spor Kulübü'nün kendileri ve dünya için önemli bir marka olduğunu, bu iş birliğine de keyifle devam edeceklerini söyledi.

Galatasaray ile Aras Kargo arasında imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü ve Aras Kargo arasında iş birliği için imzaların atıldığını belirten Galatasaray Başkanı Özbek, “Genel müdürümden şu ricada bulundum. Biz bu sponsorluk anlaşmasının metninde yazılı olan hususlara bağlı kalmayalım. Çünkü Türk sporuna hizmet için her iki tarafta gönüllüyse bunu sadece futbol çerçevesinde tutmayalım. Daha çok ihtiyacı olan amatör sporlara, Türk gençliğini spora olan sevdasını yukarı taşımak için yaygınlaştıralım dedim. Kendisi de son derece iyi karşıladı. Aras Kargo ve Galatasaray gibi kurumların misyonları vardır. Aras Kargo dünyanın tanıdığı bir kurum, çok önemli Türkiye içinde. Galatasaray da Türkiye'nin önemli spor kulübü, dünyaca tanınan. Bu iki kurumun da Türk sporuna hizmet etme görevinin olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki buluşmamızda genel müdürle bu iş birliğinin Türk sporuna daha büyük fayda üretecek şeklinde arzumu ifade ettim. Genel müdürümün de cevabını özellikle İHA olarak kayda geçin” dedi.

Utku Ayyarkın: “Galatasaray Spor Kulübü bizim için önemli bir marka”

İş birliğinden duyduğu mutluluğu dile geitrerek sözlerine başlayan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Bizler 40 yıldır sporun ve sanatın hep destekleyicisi olduk. Önemli iş birliktelikleri, önemli markalar. Galatasaray Spor Kulübü bizim için önemli bir marka. Dünya ve Avrupa'da sayısız başarısıyla gönüllere taht kurmuş bir spor kulübü. Futbol genellikle bir numara branş olarak çıkıyor ama amatörde başlayıp, bu futbol hayatına planlamak isteyen, dönüştüren bir çok sporcu kardeşimiz var. Önemli olan onların geleceğine katkıda bulunabilmek. Farkındalığı üretebilmek, parçası olmak bizim için kıymetli. Biz bu anlaşmayı Galatasaray Spor Kulübü ile yapıyoruz, sadece futbol takımıyla değil. Başkan ve yönetim kurulu nerede önümüz açarsa, keyifle bunu yapmak isteyeceğiz. Gönülden gönüle, insandan insana giden yolda kalplere dokunabilmek en önemli sorumluluk. Başladığımız keyifle de umarım bunu devam ediyor oluruz. Başkana da teşekkür ederim bizlere desteği için” diye konuştu.