1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında kazananlara ödülleri verildi. Ödül Töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bir yarışmayı 20 yıldır aralıksız yürütmek son derece önemli. Bu yarışma aynı zamanda GSYİAD'ın Galatasaray ailesine bağlılığının en canlı örneklerinden bir tanesi. Galatasaray Kulübü gibi bir Dünya markasının bir senesini normalde 12 kareye sığdıramazsınız. Ama seçilen 12 fotoğrafa baktığımızda Galatasaray'ın hem değerlerini yansıttığını hem de başarılarının nasıl resmedildiğini gördüm. Bu konuda emeği geçen tüm fotoğraf muhabiri arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Baktığımız zaman Galatasaray'ın bir yılını bu fotoğraflarda okumak mümkün. GSYİAD, Galatasaray'a nasıl destek verebileceklerini her an düşünen, her durumda yanında olan ve her zaman yardımına koşan bir kurumdur. Ben buradan özellikle GSYİAD'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu dönemde bu kurumlara çok ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi bu sene Haziran ayında seçilen bir yönetimiz. Bu yönetimin amacı Galatasaray'ı girmiş olduğu bu zor durumdan kurtarmak ve daha önceden imzalanan bankalar birliği anlaşmasını sonlandırmak üzere göreve geldik. Tüm Galatasaray sevdalılarına da bu mesajı verdik. Bu mesajın ehemmiyeti geri bıraktığımız yaklaşık beş buçuk aya dönüp baktığımızda daha iyi anlaşılıyor. Ülkemizin yaşadığı ekonomik süreçle alakalı olarak verdiğimiz sözlerin ne kadar zor bir durum olduğunu da gözler önüne sürüyor. Ben buradan vermiş olduğumuz sözden hiçbir şekilde vazgeçmediğimizi ve bu yolda tüm kararlılığımızla devam ettiğimizin sözünü tekrar vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor"

Galatasaray'da sevgi iklimini oluşturmamız gerekiyor diyen Özbek, “Söz verdiğimiz gibi Mecidiyeköy'deki binamızı satış için hazırlıyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Florya'daki tesislerimizi Kemerburgaz'a taşıyacağız. Hep beraber bir temel atma töreni atacağız ve gövde gösterisi yapacağız. Florya projemiz devam ediyor. Taşınmanın ardından burada da faaliyete başlayacağız. Çok önemli bir konu var, Galatasaray'ın tesisleşmesi gerekiyor. Geriye doğru hafızamıza bakarsak, Galatasaray'ın en son tesis yatırımı 40-45 yıl önce yapılmış. Zaten yapılan binaların ömrü 50 sene olarak ölçülüyor. 45 seneden bu yana spor kulübü olarak faaliyet gösteren, 2000'e yakın sporcusu olan ve 17 branşta hizmet veren bir kulüp, 45 senedir bir tesisleşme çabası içine girmemiş. Bunu bir eksiklik olarak görüyorum ve bunun giderilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Buna ihtiyaç var. Bu yatırımları yaparken, GSYİAD'a çok büyük bir görev düşüyor. İbrahim kardeşime bir toplantıda rica etmiştim ve Kemerburgaz'daki yerleşkede 2 sahanın yapımı konusunda bize söz verdi. Bu konuda gösterdiği ilgiden dolayı GSYİAD üyelerine teşekkür ediyorum. Bu tip destekler bize güç katıyor. Buradan yaptığım çağrı, bütün Galatasaraylıları bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda elimizden tutmalarını istiyorum. Bu zorlu süreçten çıkmamızda en önemli ihtiyacımız birlik ve beraberlik. Hep söylüyorum ve bunu söylemekten usanmıyorum. Sevgi iklimini oluşturmamız lazım, kulüp içindeki küskünlüklerin bitmesi lazım. Bizim en büyük ihtiyacımız bu. Para, pul bulunuyor. Bu anlamda bir araya gelelim ve Galatasaray'ı üst seviyelere taşımak için elimizden geleni yapalım. Buna ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Yarışmaya katılan tüm fotomuhabiri arkadaşlarımıza teşekkür ederim”

Törene katılan herkesin emeğine teşekkür eden Başkan Özbek, “Çekilen fotoğraflara baktım, gerçekten hepsi birer sanat eseri. Galatasaray'ı hangi gözle gördüklerini resmetmişler. Bu manada emek veren, fotoğraf çekerek yarışmaya katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki faaliyetlerimizde, bundan sonraki çalışmalarımızda bize desteği esirgemeyin. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ı zorlu günlerden çıkarmak için yoğun çalışıyoruz ve bu çalışmalarda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz” dedi.