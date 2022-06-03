Dursun Özbek projeleriyle 4 yılda 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefleniyor

Özbek bu projelerle 4 yılda 9.5 milyar TL gelir bekliyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 4-11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Dursun Özbek, Zorlu Gösteri Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte sarı-kırmızılı üyelerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Dursun Özek, Galatasaray'ı mali açıdan güçlü hale getirmek istediğini söyledi. Özbek'in listesinde yer alan ve Sportif A.Ş.'de görev alacak olan Erden Timur da projelerle ilgili üyelere bir sunum gerçekleştirdi. Timur; Galatasaray Adası, altyapı reformu, gelecek vizyonu projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan projeler hakkında üyelere bilgi verdi. Dursun Özbek ve ekibi, bu projelerden 4 yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefleniyor.

Dursun Özbek: "100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz"

Tanıtım sonrasında Dursun Özbek ve Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin 100. yılında tüm branşlarda başarı sağlamak istediklerini belirten Dursun Özbek, "2023 çok önemli bir yıl. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kuruluşunun 100. yılı aynı zamanda. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Galatasaray'ın misyonunda sporu ileri götürmek var. Ali Sami Yen abimiz bunun açıklamasını yapmış. Bunun üzerine koyarak götürmek zorundayız. Onun için sadece futbol değil. Basketbolda Erden kardeşimin gösterdiği başarıya hepimiz şahit olduk. Benzer oluşumlarla aynı yapılanmayı gündeme getirerek 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Futbolda son 3 senede istediğimiz neticeleri alamadık. 2017 yılında biz de yönetimdeyken, kurduğum takım 2 sene peş peşe şampiyon oldu. Orada da çok iddialıyız. Her şeyi bütçemiz çerçevesinde yapacağız. Erdem kardeşim çok güzel bir örnek teşkil etti. Öyle inan, şampiyonluğa oynayan takımların çok bütçeyle kurulmasına olmasına gerek yok. Yeter ki oraya biz sevgiyi katalım, ilgiyi katalım. Yönetim kurulumda çok önemli kişiler var. Her yönetim kurulu üyesine kendi ilgileneceği branş belirleyeceğiz. Erdem kardeşimin başka hizmetleri de olacak. Özellikle gayrimenkul işinde kulübe büyük destek verecek. Bizim amacımız sportif olarak en büyük başarıyı yakalamak. Sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Bunu sağlayacak olan mali bağımsızlığı öncelikle kulübe getirmemiz lazım. Tabii gayrimenkul şirketi değiliz. Sportif başarıyı en üst seviyeye çekebilmek için mali bağımsızlığı sağlamamız lazım. Burada sunulan projeler mali bağımsızlığa götürecek projeler. Dolayısıyla onun için önemsiyoruz. Taraftarlarımızın bizim arkamızda durması lazım. Yeni dönemde Galatasaray'ı en üst seviyede desteklemeleri lazım. Burada kimin seçildiğinin önemi yok olarak söylüyorum" diye konuştu.

"Herkesin memnun olacağı, gıpta ile bakacağı bir takım yapacağız"

Fatih Terim'in seçim arifesinde gündeme gelmesinin hoş bir şey olmadığını vurgulayan Özbek, "Taraftarlarımızın ve camiamızın şuna inanması lazım; biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Onun için yetkiyi alırsak taraftarlarımız bize inansın. Burada herkesin memnun olacağı, gıpta ile bakacağı bir takım yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Borç ödemeyi oyuncu satarak yaparsanız bu küçülmeye doğru giden bir merdiven. Bizim zaten güzel bir takımımız var. Çok önemli sporcularımız var. Bunlar takviye gerekiyor. Bu takviyeleri yapacağız. 2023'te şampiyonluklar Galatasaray için çok önemli. Bunun için biz gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Projelerimiz hazır"

Galatasaray için en iyisini yapmak için hazırlandıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Projelerimiz hazır. Erden beyin sunumu 5 yılın özeti. Ben ayrıldıktan sonra çalışmalarım durmadı. Onun için hiç kimse şu endişeye kapılmasın. Galatasaray'ı en iyi durumda temsil edeceğiz. Galatasaray'ın sportif başarıları için en büyük çabayı harcayacağız. Önümüzdeki hafta seçim var. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Bir tek temennim var. Biz bir aileyiz. Hepimiz kardeşiz. Burada yarıştırılacak şey sadece projeler. Galatasaray'a yapacağınız işler. Laf yarıştırmak artık geçmişte kaldı. Onun bir faydası yok. Biz sadece projelerimizle konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Erden Timur: "Bu hikaye devam edecek"

Erden Timur ise basketbolda yazılan hikayenin ekip olarak olduğunu söyleyerek, "Bu fikir Burak başkanın ve yönetimin fikri. Bu projeyi yapar mısın diye sorduklarında 'evet' dedik. Tüm süre boyunca da kimsenin karışmasına izin vermedi. Bu da çok önemli bir şey. Yarın artık son maç. Serinin buraya gelmesi kimsenin beklemediği bir şeydi ama son maçta her şey olur. Ben çok inanıyorum. Burayı geçersek bambaşka bir şey olur. 16 katı bir bütçe ile mücadele ediyoruz. Bu hikaye devam edecek. İnşallah" dedi.

Hayatında samimiyetin geçmediği kalbi görmediğini belirten Timur, "Kendi işim de bile öyle. Gönül gücünden daha güçlü güç tanımıyorum. Bugün geçmezse yarın geçer. Birbirine en az güvenen ülkeyiz. Toplam olarak öyleyiz. Herkesin samimiyete ihtiyacı var. Herkesin içinden geldiği gibi konuşmaya ihtiyacı var. Birbirimize hatalarımızı, eksikliklerimizi söylemeye ihtiyacımız var. Galatasaray kullanıyor açıkça belli bunu anlatmaya ihtiyaç var. Kızmadan, ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan. Dünyada iyilikten daha büyük bir güç yok. Bu da çok eminim" diyerek sözlerini tamamladı.

Dursun Özbek ve ekibinin projeleri şöyle:

Galatasaray Adası: Finansmanı Yönetim Kurulu tarafından karşılanacak olan Galatasaray Adası kısa sürede sosyal tesis olarak üyelerin kullanımına açılacak.

Florya Konut Projesi: Florya'daki 40 dönümlük arazinin satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

Colombus: Cemal Özgörkey'in vizyonu ve ekip arkadaşları ile geliştirilen bu projenin detayları haftaya açıklanacak.

Mecidiyeköy Binası: Binayı artan konut fiyatları ile diğer alternatiflere göre getirisi daha yüksek olan rezidans olarak geliştirmek hedefleniyor.

Riva: Halihazırda başarıyla devam eden projede bir değişiklik yapmadan ve beklenen gelirlerin herhangi bir şekilde kırdırılmadan 2022, 2023, 2024 ve 2025'te tahsil edilmesi ve orijinal projede olmayan ilave 200 dönüm orman arazisi için gereken izinlerin alınarak ilave konut inşaatına başlanılması planlanıyor.

Kemerburgaz Tesisi: Stadyuma 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için 6 nizamı sahalı modern tesisler tamamlanacak ve bir otel projesi yapılacak.

Spor Salonu: Çok amaçlı spor salonunun inşaatı bitirilecek ve perakende, etkinlik ve eğlence kullanımlarıyla gelir getirici hale getirilecek.

Hasnun Galip: Üyelerin kullanımına açık bir lokal, kulübe ve Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.

Yeni arazi alımı: Gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerin bir kısmı, oluşturulacak Yeni Gayrimenkul Kazandırma Fonu ile arazi ve arsa alımına yönlendirilecek, gerekli çalışmaların yapılarak ileriki yıllarda değer artışlarından Galatasaray'a fayda sağlanacak.

GS Future (Dijital): Çocukluk Aşkımsın - Online Müze, Ömürlük Kombinem - Ali Sami Yen Stadyumu'nun 3D şekilde basılması sağlanacak ve ömürlük koltuk kombineleri satılacak. Augmented Reality kullanarak herkese kendi Ali Sami Yen Stadyumu üzerinden 3 boyutlu olarak tarihi maçlar canlandırılacak. İmzalı Forma - Sezondaki futbolcular ve unutulmayan efsane futbolcular olmak üzere iki ayrı koleksiyon NFT serisi hazırlanacak. Bonservis NFT'de ise Kulübün transfer edeceği, futbolcular için NFT satışı yapılacak.