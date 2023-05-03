Dursun Özbek: "Rakiplerimizi korku ateşi sardı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakiplerine korku ateşi sardığını belirterek, "Galatasaray'ı konuşarak, Galatasaray'la ilgili sözler sarf ederek bu ateşi söndüremezsiniz. Geçmişte bir söze bağlı olarak bunu söylüyorum. Bu ateş üfleyerek sönmez" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki taraftara açık antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün Riva'da depremzede çocuklar için yapılan bir etkinliğe katıldığını söyleyen Özbek, "Bugün hep beraber bu güzel havada takımımızın antrenmanını izleyeceğiz. Riva'dan geliyorum. Riva'yı görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde evleri yıkılan, anasını babasını kaybeden çocukların hepsi oradaydı. Orada bazı oyuncularımın katılımıyla nasıl sarmaş dolaş oldular, nasıl mutlu oldular tahmin edemezsiniz. Ben de oradaydım. Depremin yaralarını sarmak için 6 Şubat'tan beri Galatasaray Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin kısa sürede bitmeyeceğini söylemiştik. Bu uzun soluklu bir hareket. Galatasaray olarak bu hareketin hep öncülüğünü yaptık, yapıyoruz. Riva'da spor kulübü başkanı olarak büyük kulüpleri temsilen tek ben vardım. Çocukların bana sarılışı, benimle fotoğraf çekilmek istemeleri, nasıl mutlu oldular tarif edemem. İsterdim ki tüm kulüp başkanları orada olsaydı. Bu acıyı hafifletmek için onların da bizim kadar katkı vermelerini isterdim. Bunun gururla söylüyorum. Mensubu olduğum Galatasaray camiasının ne kadar kadirşinas, sosyal faaliyetlerde öncülük yaptığının bir örneğini de gördük" diye konuştu.

"Benim oradaki mevcudiyetim, takım oyuncularını depremzede çocuklarına götürmem"

'Riva'ya gitti algısı' yapıldığını ifade eden Başkan Özbek, "Artık bunun bir sonunun gelmesi lazım. Yeter artık! Benim oradaki mevcudiyetim, takım oyuncularını depremzede çocuklarına götürmem, aileleriyle gelmişler. Onlara yardımcı olmak, acılarını hafifletmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah bütün kulüplerimiz aynı sevdaya tutulurlar. Bu depremin yaralarını sarmak için Galatasaray'ın ne yaptığına baksınlar ve örnek alsınlar. Bu etkinlikte tamamen depremzede aileler ağırlandı. Hepsi futbol aşkıyla yanan ufak çocuklar. Onlarla karma maçlar yapılıyor. Galatasaray her konuda olduğu gibi deprem felaketine uğrayan kardeşlerimizin her zaman yanında olacaktır. Bu yaralar tamamen sarılana kadar devam edecektir. Tavsiyem bütün

camia ve kulüplerin aynı hassasiyeti göstermesi" şeklinde konuştu.

"Cinayet mahalline ilk katilin kendisi gelirmiş"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "Zaman zaman filmlerde seyrediyoruz, zaman zaman olaylarda şahit oluyoruz. Bir cinayet işlendiği zaman cinayet mahalline ilk kim gelir? Katil gelir. Durmadan FETÖ diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu işlerin ne olduğunu herkes biliyor. Onun için bunu telaffuz ettikçe, demek ki buradan gocunduğunuz bir şey var ki sürekli bunu dile getiriyorsunuz. Terör örgütünü ikide bir dilinize almanızın sebebini aslında çözemiyorum. Galatasaray cumhuriyetine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca kanıtladık. İstiklal Savaşı'nda kanıtladık. 500 senelik bir kültürden geliyoruz. 500 sene devletine hizmet etmiş camianın bireyleriyiz. Dolayısıyla bunu diline alırken iki defa düşüneceksin. Cinayet mahalline ilk katilin kendisi gelirmiş. Sen de bunu ikide bir söylediğine göre devamını söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş camiasında bir değişim var"

Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya'nın derbi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap veren Özbek, "Serhan Çetinsaya'yı tanımam. Babası Süleyman Bey, benim 30 yıllık çok yakın arkadaşım. Galiba 30 yaşlardaymış galiba. Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevine gelmiş. Dün babası beni aradı. Çok eski arkadaşız. Aynı camiadan geliyoruz, aynı meslek grubu içinden geliyoruz. Üzüntülerini bildirdi. Bütün Galatasaray camiasından da oğlunun namına özür diledi. Süleyman Bey dünya iyisi bir insan. Oğlu böyle bir ifadede bulundu ve Beşiktaş'ın buna sessiz kaldı. Bir reaksiyon gösterilmedi. Beşiktaş'ı Süleyman Seba ile, Hakkı Yeten ile biliyorum. Yaşım müsait. Beşiktaş camiasında çok yakından tanıdığım insanlar var. Attığı twit ortada durduğuna göre ve buna sessiz kalındığına göre Beşiktaş camiasında da bir değişim var. Demek ki Beşiktaş camiası her zaman meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Koalisyon güçleri Galatasaray ile mücadele edemez"

Koalisyon güçlerinin Galatasaray ile mücadele edemeyeceğini vurgulayan Başkan Özbek, "Yanlarına 10 takım daha alsalar dahi edemezler. Galatasaray doğrunun, hakkın yanındadır. Fenerbahçe ile ilgili attığımız bir mesajı alıntılayıp sinkaflı twit atmasını kendisine yakıştıramadım. Kendisine yakıştırdıysa Süleyman bey açısından çok üzülüyorum. Bizim geldiğimiz kültür bu söylemlere müsaade etmiyor. Galatasaray olarak hiçbir zaman benzer seviyelere inmemeyi hep söyledik. Kötü laf kullananlar o kötü lafın altında kalırlar. Aynı tarzda cevap verme durumunda değiliz" dedi.

"Şampiyon belli, ikincilik için yarışsınlar"

Gergin olacak tarafından kendileri olmadığını belirten Dursun Özbek, "Şampiyonluk ile ilgili cevabımı dün bir toplantıda verdim. Şampiyon belli. Gergin olması gereken ikincilik, üçüncülük savaşı var. Gerginlik orada. Onlar bu gerginliği kamufle edebilmek için devamlı Galatasaray'a sataşıyorlar. Meyve veren ağaç taşlanır. Yolumuza bakıyoruz. Şampiyonluk yolunda en öndeyiz ve şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Şampiyon belli. İkincilik, üçüncülük için aralarında yarışsınlar. Birbirlerini desteklemelerini de normal karşılıyorum. Beşiktaş güzide bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Sponsoru Beko. Bu insanlar çıkarım yapabilir. Yürüyüşümüzde hiçbir zaman bozulma yoktur. Şampiyonluk uzun bir yarış. Maçların tümünü kazanmamız mümkün değil. Böyle olmadı. Zaman zaman bu tip sonuçlar olabilir. Ne Galatasaray'ın yürüyüşünde, ne hocanın ve oyuncuların motivasyonunda eksilme yok. Okan Hoca çok değerli antrenörümüz. Onlar kendi maçlarına baksınlar" şeklinde konuştu.

"Korku ateşi sarmıştır"

Diğer kulüplerin divan kurulu toplantılarında en çok Galatasaray'ın konuşulduğunu söyleyen Özbek, "Galatasaray Divan Kurulu'na gidildiği zaman oradaki konular, Galatasaray'ın iç meseleleridir. Kemerburgaz'ı, Mecidiyeköy'ü nasıl yapacağız gibi konulardır. Galatasaray'ın iç meselelerini konuşuyoruz. Divan bunun için var. Rakip takımın divanına bakıyoruz, 3.5 saat sürmüş, 2.5 saati Galatasaray konuşuluyor. Bu, çok net olarak acziyeti ve Galatasaray'dan ne kadar korkulduğunu gösteriyor. Öyle ya, korku etrafı sarmış. Galatasaray'ı konuşarak, Galatasaray'la ilgili sözler sarf ederek bu ateşi söndüremezsiniz. Korku ateşi sarmıştır. Geçmişte bir söze bağlı olarak bunu söylüyorum. Bu ateş üfleyerek sönmez" şeklinde konuştu.

"Düşmanlarımıza şu anda korku veriyoruz"

Sarı-kırmızılı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Dursun Özbek, "Her maç 50 bin kişiye oynuyoruz. Taraftarlarıma ne kadar teşekkür etsem az. 50 bin kişi arasında bir çatlak ses yok. Galatasaray camiası kenetlenmiştir. Bu koalisyonun Galatasaray'a yaptığı saldırılar Galatasaray'ın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Düşmanlarımıza şu anda korku veriyoruz. Bu korkuyu bize sinkaflı mesajlar atarak, iç meselelerimizi kendi divanlarında konuşarak gösteriyorlar. Onlara kendi işleriyle uğraşmasını ve özellikle camiamızdaki insanlarla uğraşmasını bırakmasını tavsiye ediyorum. Bunlar hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de genç insanlar. Zengin ailelerin çocukları. Biraz daha mütevazı ve kibirden yoksun hareket etmelerinde Türk toplumu için büyük fayda vardır. Biz rol modeli insanlarız. Çocuklar, gençler izlediği zaman bizi örnek alması lazım. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın gayreti Türk toplumuna bu örneği sergilemek. Kendi çocukluğumdan başlayarak bu mevkiiye nasıl geldiğimi dün anlattım. Çok yol yürüdük biz. Öyle zengin babanın zengin çocuğu gelip buraya oturmadı. Onlar daha yolun başındalar. Onlar giderken biz gittik, dönüyoruz. Onlara tavsiyem şu; konuşurken dilinize sahip çıkın. Özellikle bu dönemde Türk toplumunun gerilmeye ihtiyacı yok. Kendi işinizle, kendi takımınızla ilgilenin. Bırakın rakibiniz ne yaparsa yapsın. Çağrımı yineliyorum. Herkes kendi işine baksın" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray camiasına seslenen sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütün camiama sesleniyorum. Galatasaray camiası bugüne kadar olduğundan daha kuvvetli pozisyondadır, daha kenetlenmiş pozisyondadır. Bu saldırılar bize güç katıyor" diyerek sözlerini tamamladı.