Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt: "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un davetine yanıt vererek, "Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü tarafından son zamanlarda yapılan açıklamalara yönelik Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek bu davetin üzerine sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yanıt vererek açıklama yaptı. Rekabeti saha içinde sürdüreceklerine değinen Başkan Özbek, "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda “Herkes için adalet” arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.