Dursun ve Başak ailelerinin mutlu günü

İş adamı Mehmet Şah Dursun'un oğlu Mustafa Dursun, iş adamı Yasin Başak'ın kızı Büşra Başak ile nişanlandı.

İş adamı Mehmet Şah Dursun'un oğlu Mustafa Dursun, iş adamı Yasin Başak'ın kızı Büşra Başak ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çift aile arasında gerçekleşen görkemli bir törenle yüzüklerini taktılar. Mustafa Dursun, önümüzdeki yıl Nisan ayında nişanlısı Büşra Başak ile nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Kız tarafının evinde gerçekleşen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Ağır Ceza Hâkimi Akın Gürlek ve Albay Resul Akkaş taktı. Nişan törenine, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Nişan merasimi sonrası törene katılım sağlayan herkese teşekkür eden İş adamı Mehmet Şah Dursun, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Büşra ve Mustafa'ya bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah gönüllerince mutlu olurlar. Rabbim onlara Hz Ali ve Hz. Fatma'nın sevgi ve muhabbetini nasip etsin" dedi.

Gelin babası iş adamı Yasin Başak ise "Bugün çok mutluyum. İnşallah yakın zamanda bir yastıkta kocarlar. Kız babası olmak zordur. Hamdolsun kadirşinas güzel bir aileye gelin gideceği için gözümüz arkada kalmayacak" şeklinde konuştu.