Düşen eğitim uçağın pilotu son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağın pilotu Beytullah Nart sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Mezun olmasına 100 saati kalan pilotun mezuniyet brövesi tabutunun yanına konuldu.

Büyükçekmece'de Perşembe günü Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada eğitim uçağı düşmüştü. Dün hayatını kaybeden uçağın genç pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart için bugün Bağcılar'da cenaze töreni düzenlendi. Ebubekir Camii'nde kılınan canaze namazına Nart'ın pilot arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri Babası Raif Nart ve aile üyeleri kabul etti. Yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Mezun olmasına 100 saati kalan pilotun mezuniyet brövesi cenaze tabutunun yanına konuldu. Aslen Malatyalı olan genç pilot Beytullah Nart'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Güngören Köyiçi Mezarlığına götürüldü.