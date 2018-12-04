Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun gösteriyor

Karaca Başaran, düşük kaşların öfkeli ve yorgun gösterdiğini söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, “Yorgun, öfkeli, uykusuz ve cansız bir yüz ifadesi oluşturan kaş düşüklüğü, günümüzde orta yaşlarda olan hemen herkesin şikâyetçi olduğu estetik sorunlardan biridir. Ve yine alın kırışıklıkları bir çok kişinin derdi. Ancak bu durumlar çözümsüz değil. Doğal yaşlanma prosesi sırasında güneşe maruziyet, çevresel faktörler, yer çekimi, konsantre olmak ve gözlerini kısarak bakmak gibi tekrarlayan hareketler alın yüzeyinde çizgilerin oluşmasına neden olur. Birçok hasta bu çizgilerin genel estetik görünümleri üzerindeki negatif etkiden rahatsızdır ve bu rahatsızlıklarını gidermek için alın germe cerrahisini tercih eder” dedi.

Modern cerrahideki ilerlemeler sayesinde günümüzde hastalara çok küçük kesilerin kullanıldığı ve bu kesilerin de saç hattı nedeniyle hiç görülmediği alın germe seçeneklerinin sunabildiğini ifade eden Dr. Başaran, “Bazı durumlara çözüm arayan kadın ve erkekler alın germe için iyi adaydırlar: Alında derin, yatay kırışıklıklar, Kaşlardaki düşüklük nedeniyle öfkeli veya yorgun görünüm, Kaşlar arasında ve burnun üst kısmında çizgilenme. Koronal Kesi Tekniği: Yaygın kullanılan bu alın germe tekniğinde sıklıkla saçlar tarafından örtülen bir kesi kullanılır. Kesi kulakların üstünden başlar ve kafatası derisinin üzerinden devam eder. Bazı hastalarda saç hattında yükselmeden kaçınmak için insizyon saç hattının önünden geçer” diye konuştu.

Endoskopik alın germe de cerrahi görüntü amacıyla bir endoskop (ucunda ışığı olan ince bir tüp, bir video kameraya bağlıdır) kullanıldığını kaydeden Dr. Başaran, “Uzun bir kesi yerine kafatası derisindeki birkaç tane kesiden bu endoskop yerleştirilir, böylece iyileşme dokusu en aza indirilir ve iyileşme periyodu kısalır. Diğer sınırlı kesi teknikleri ise bazı sınırlı kesili alın germe teknikleri bir endoskop kullanmadan yapılabilmektedir. Düşük kaşları germek için şakak bölgesinde küçük kesiler yapılabilir, kaş çatmaya bağlı çizgileri düzeltmek için ise göz üst kapağı kesileri tercih edilebilir” açıklamalarında bulundu.