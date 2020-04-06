Düşyeri'nden çocukları geliştiren yeni kitaplar

Türkiye'de okuma seferberliği başlatan Düşyeri, çocukların 2 yaşından 6 yaşına kadar 324 kitabı okuyarak büyümeleri için Düşyeri Kitap'ı hayata geçirdi. 13 farklı konu başlığıyla hazırlanan serilerde 100'e yakın kitap hazır bir şekilde satışa sunulurken yıl sonuna kadar toplam sayının 300 adedi geçeceği duyuruldu.

Çocukların tüm gelişim özelikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan ve içinde özel yapılandırılmış kurgunun olduğu kitaplar, Düşyeri Kurucusu ve Çocuk İletişim Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç'in öncülüğünde Aile ve Çocuk Yazarı Ömür Kurt, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Bozkurt, Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Özgür Bolat, Nuran Direk, Dr. Ayça Köksal Konik, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Demet Akbağ, Sunay Akın, Prof. Dr. Belma Tuğrul gibi isimlerin gönüllü desteği ile hazırlandılar. Toplamda 100'e yakın kitaptan oluşan farklı seriler ise Finansal Okur Yazarlık, Coğrafya, Dinozorlar, Fantastik Canlılar, Felsefe, Gezegenler, İlk Öykülerim, Öyküler, Sanat Dalları, Sokak Oyunları, Şekiller, Edebiyat ve Etkinlik gibi konu başlıklarından oluşuyor.

Çocuklar için harika bir düş: “Her çocuğumuz Kitap Kurdu olacak”

Düşyeri Kurucusu ve Çocuk İletişim Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç, Düşyeri Kitap projesiyle ilgili şunları söyledi: “Bugün, yıllar önce TV ile eğitimde fırsat eşitliği diyerek kurduğumuz düşün bir başka boyutuna ulaştık. Evet, harika bir düş kurduk. Türkiye'de bir okuma seferberliği başlatmak. Daha çok çocuğun daha çok kitaba ulaşmasını sağlamak. Çünkü kitap okuyan çocuk fark eder, sorar ve hayatı sorgular. Düşümüz ise çocukların 2 yaşından 6 yaşına gelene kadar 300'ün üzerinde kitabı okuyarak büyümesini sağlamak. Bu kitaplar sıradan kitaplar olmamalıydı. Özel tasarlanmış ve çocuk gelişimi için özel yapılandırılmış kitaplar olsun istedik. Ve elbette herkesin ulaşabileceği fiyatlara. Daha bir yıl geçmeden düşümüz gerçek oldu ve şimdiden milyonlara ulaştık. 300'ün üzerinde kitap okumuş olan çocuklarımız, birer kitap kurdu olacak. Her seriyi çok değerli uzman ve yazarlarla eşleştirdik. Gönüllü olarak katkıda bulunan bu kıymetli dostların çoğu ofisimize gelip günlerce bizlerle çalıştılar. Çok değerli çizer arkadaşlarımız da tek tek, kare kare çizimleriyle bizlere katkıda bulundular. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum”.

“Finansal Okur Yazarlık” ile erken yaşta tasarruf ve birikim bilinci

6 kitaptan oluşan Finansal Okur Yazarlık serisinde çocuklara para kavramından Birikim Yapmanın Özel Gücü, Kredi Kartı Kullanımının Ne Olduğu, Yardımlaşmanın ve Bağışın Bedeli, Dijital Cüzdanı Sistemi gibi pek çok bilinmesi gereken konular öğrence şeklinde anlatılıyor. Böylece çocuklara kitaplar yardımıyla erken yaşta tasarruf, birikim ve yatırım bilinci aşılanmış oluyor. Finansal Okur Yazarlık Serisi “Zebra Zeze'nin Çizgileri”, “Zürafa Abla'nın Dijital Cüzdanı”, “Gazeteci Gazel'in Röportajı”, “Lidya'nın Taşları”, “Gergedan Gigi'nin Özel Gücü” ve “Sincap Abla'nın Obsidiyenleri” adlı 6 farklı kitaptan oluşuyor.

Biliç Düşyeri Kitap serilerinin büyük market zincirleri, kitapçılar ve online kitap satış noktalarından alınabileceğini belirterek, "Tüm çocuklara ve ebeveynlere ulaşmayı hedefleyen Düşyeri, tüm sosyoekonomik statüdeki okurların bu özel kitaplara erişebilmesi için uygun satış fiyatını birinci önceliğine aldı" dedi.