"Dut pekmezi koronavirüsü engellemez ama hasarını azaltabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı dut pekmezi tükettiğini açıklamasına ilişkin Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, "Koronavirüse karşı etkili hiçbir madde henüz bulunmadı. Ama hastalık gelmeden önce vücudun savunma sistemini güçlendirici tedbirleri almamız, koronavirüsün bizde oluşturacağı hasara karşı koruyucu bir önlem olabilir." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, dut pekmezi gibi gıdaların koronavirüse karşı etkisinin olmadığını ama bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Akkoyunlu, koronavirüse karşı etkili herhangi bir maddenin henüz bulunmadığına işaret ederek, "Bu maddelere yeni kuşak antiviral dediğimiz ajanlardan tutun immünoterapi dediğimiz akıllı tedavilere ve geleneksel yöntemlere kadar her şeyi dahil edebilirsiniz. Fakat koronavirüsün tedavisi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve küçükte olsa bazı gelişmeler var." bilgisini verdi.

"Ancak asıl tedaviye destek sağlayabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı dut pekmezi tükettiğine ilişkin açıklamasına yönelik Prof. Dr. Akkoyunlu, şu değerlendirmede bulundu: "Tedavi seçenekleri azalınca halk arasında alternatif diye tabir edilen bizim ise ‘destekleyici' dediğimiz yollar aklımıza geliyor. Malum tuzlu su tarifleri medyada boy boy çıkıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın dut pekmezini kullandığını söylemesi konuyu gündemimize iyice yerleştirdi. Unutmayalım ki şu anda koronavirüsün salgın yapıp, insanları öldürdüğü yer Çin. Yani akupunkturdan meditasyona, bitkisel tedavilerden baharatlara kadar destekleyici tedavinin doğduğu ve dünyaya yayıldığı yer. Maalesef ki o kadim tarihleri ve geleneksel metotları bulaşmayı da ölümleri de engelleyemiyor. Şu net; destekleyici tedavi seçenekleri zaten asıl tedaviyi desteklemek ya da vücudun savunma sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı savunmasına yardım etme amacı ile kullanılıyor. Bu nedenle destekleyici tedavi seçeneklerinden, yalnız başına hastalığı yok etme beklentimiz olamaz. Koronavirüs içinde bu durum geçerlidir."

"Hastalık bulaşmadan vücudunuzu güçlendirin"

Prof. Dr. Akkoyunlu, şöyle devam etti: "Koronavirüs özelinde bir buçuk aylık tecrübemizde şunu gördük ki savunma sistemi zayıf olan kişilerde çok daha ağır seyrediyor ve daha fazla ölüme neden oluyor. Yani tam tersinden bakacak olursak hastalık gelmeden önce vücudun savunma sistemini güçlendirici tedbirleri almamız, koronavirüsün bizde oluşturacağı hasara karşı koruyucu bir önlem olabilir. Bu birçok enfeksiyon hastalık için de geçerli olan bir teoridir. Fakat bu öneri hastalığın bulaşmasını azaltıcı manasına gelmesin. Çünkü eldeki verilerle koronavirüsün kime ne kadar bulaşıp kime ne kadar bulaşmadığını maalesef bilemiyoruz. Sonuç olarak savunma sisteminin güçlenmesi genel sağlık açısından değerlidir, ama hastalığın bulaşmasını engellemez."

"Sağlığınız için polen, zerdeçal, maydanoz"

Viral enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini güçlendiren şeyleri ise Prof. Dr. Akkoyunlu, şu şekilde sıraladı: "Bunlar arasında propolis, polen, bal gibi arı kaynaklı ürünler bulunuyor. Bitkisel olarak da ekinezya, çörek otu, zerdeçal, zencefil, maydanoz gibi birçok şey kullanılabilir. Bu tür savunma sistemini genel vücut sağlığınız ve enfeksiyonlara direnciniz için öneriyoruz. Ama koronavirüse karşı korur mu? Şu anki bilgilerimiz ile hayır."