Duygusal şiddetin farklı bir türü: Love Bombing

Kahraman Güler, son zamanlarda sıklıkla duyulan “Love Bombing” yani Aşk Bombardımanı terimi ile ilgili açıklamada bulundu. Güler, “Love bombing, duygusal şiddetin farklı bir türü olarak kendini gösterir” dedi.

Türkçe karşılığı aşk/sevgi bombardımanı olan “Love Bombing” hakkında Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, açıklamada bulundu. “Love Bombing duygusal şiddetin farklı bir türü olarak kendini gösterir” diyen Dr. Kahraman Güler, “Narsistik özelliklere sahip bir partnerin ilişkinin en başında partnerine karşı kontrol ve güç elde edebilmek için kurmuş olduğu yoğun bir iletişim biçimidir. Romantik ilişkinin en başında yaşanan aşırı ilgi ve sevgi ile bulutların üzerinde gibi hissettirme, sık sık alınan şık hediyeler, partnerine hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmak, uzun vade için yapılan romantik planlar gibi yüksek düzeyde olumlu görünen durumların ilişkide belirli bir süre geçtikten sonra tam tersine dönmesine denir” ifadelerini kullandı.

İlişkide aşk bombardımanı davranışlarını sergileyen kişinin amacının, partnerinin hayatındaki en önemli kişi olmak olduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, “Bu duygusal yatırım ise kişiye kendini oldukça değerli hissettirdiği için Love Bombing yapan kişi amacında başarılı olabilir” dedi.

“Partnerden kopabilmek zordur”

Love Bombing ile ilişkiye bağımlılık geliştiren kişi ilerleyen süreçte yani ilişkinin devamında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ilişkiyi bitirmez veya bitiremez diyen Dr. Kahraman Güler, “Partnerden kopabilmek, olumsuzlukların ardından uzaklaşabilmek oldukça zordur. Bunun sonucunda da özgüven problemleri yaşayarak, ruhsal açıdan zorlayıcı süreçlere girebilir. Ayrılık onun için korkulu bir hal almaya başlar ve o ilk ilgiyi tekrar alabilmenin umuduyla ilişkide boyun eğici bir rol üstlenir” şeklinde konuştu.

Love Bombing yapan kişinin kullanabileceği cümle kalıplarını paylaşan Dr. Güler, "‘Biz birbirimiz için varız', ‘Bugüne kadar neden karşılaşmamışız?', ‘Birbirimizin ruh ikiziyiz' şeklinde olur. Kısa sürede böylesine sevilebilir/değerli olduğunu hissetmek, kişiye iyi gelir. Adeta ayakları yerden kesilmiş gibidir. Her şey bu kadar iyi görünürken, kişilerin bunun bir psikolojik şiddet olduğunu anlayabilmesi de giderek imkansızlaşır. Böyle bir durumda akıllara gelen diğer bir soru ‘Bunun gerçek bir sevgi mi, yoksa Love Bombing mi olduğunu nasıl anlarım?' oluyor” dedi.

“Sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz”

Love Bombing'e maruz kalındığının nasıl anlaşılacağından da bahseden Dr. Kahraman Güler, “İlişki başlarında kendinizi bir rüyanın içinde gibi hissediyorsanız ve partnerinizin size olan yoğun ilgisini kaybedeceğine dair korkularınız başladıysa, partnerinizin eleştirilecek hiçbir durumu olmadığını yani onun kusursuz biri olduğunu düşünüyorsanız veya partnerinize muhtaç/bağımlı hissediyorsanız, partnerinizin sevgi bombardımanı özellikle diğer bireylerin bulunduğu ortamlarda artıyorsa, partneriniz tek ilgi odağının kendisi olmasını istiyorsa ve ayırmadığınız zaman sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa, onun istediği gibi davrandığınız sürece sizi sevgi bombardımanına tutuyorsa ve davranmadığınızda bu ilgi ve sevgiyi sizden çekip tam tersi davranıp sizi cezalandırıyorsa, ilişkinizdeki değişimleri kabul etmeyip bunlardan sizi sorumlu tutuyorsa Love Bombing denilen sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz” diye konuştu.

“Sevgi ve ilgiyi önce kendinize verin”

Love Bombing'den korunmak için dikkat edilebilecek birtakım noktalar olduğunu söyleyen Dr. Güler, “İlişki içerisindeki sınırları net bir şekilde belirlemek, hızlı ilerlediğini düşündüğünüz şeylerdeki rahatsızlığınızı partnerinize karşı dile getirmek, çevrenizdeki insanların ilişki içerisinde bulunduğunuz partnerinizle ilgili yaptığı yorumlara kulak verip, değerlendirmek olabilir. Unutmamız gerekir ki, hiç kimse ve hiçbir ilişki kusursuz değildir. Eğer ilişkinizde bazı şeyler size kusur veya ayıp olarak geliyorsa bu konuları tekrar düşünmeniz ve ilişkinizi tekrar değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. İlişkilerde değeri hak ettiğinizi unutmadan, sevgi ve ilgiyi karşı taraftan talep etmeden önce kendi kendinize de veriyor olmanız gerekir. İnsan kendine sevgi veremedikçe sevilebilir olduğuna da inanamıyor. Kendinizi ilişki içerisindeyken “değersiz” hissettiğinizi fark ettiğinizde bu ilişkinin size iyi gelmediğini anlamış olmanız gerekir ve bu noktada ilişkiyi gözden geçirmek, ilişki için büyük ölçüde fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.