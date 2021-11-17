Düzce merkezli 5 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi

Merkezi Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, derinliği 18.02 kilometre olarak belirtildi. İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremi hisseden bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Küçükçekmece'deki bir okulda ise depremin olmasıyla birlikte öğrenciler binadan tahliye edildi. Depreme içeride yakalanan bir vatandaş, "Burada malzemeleri taşıyorduk. Burada bayağı sallandık. Başımız sallandı zannettik. Evden de telefonlar geldi, sonra deprem olduğunu anladık" dedi.

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Süleyman Demircan, "4. katta öğrencileri alıyorduk. Deprem olmasıyla bütün öğrencileri aşağıya aldık. 5.3 galiba Düzce'de olmuş. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

Öğrenciler ise çok sallandığını söyledi.